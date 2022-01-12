Эксперт прокомментировал требования США разъяснить учения на западе России
Эксперт Суздальцев: США действуют в рамках своих представлений, требуя от РФ разъяснений
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США действуют в рамках своих представлений, требуя от РФ разъяснений по проводимым ею учениям, однако Вашингтон не понимает, что для этого ему надо "победить Россию", заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
"Они (США - ред.) действуют в рамках своих представлений. В их представлении Россия как страна должна их полностью информировать не просто об учениях, которые проходят на нашей территории ... а вообще о перемещении наших войск", - сказал эксперт, отметив при этом, что это также предполагает "раскрытие некоторых особенностей нашей военной стратегии".
По словам Суздальцева, США "не понимают одной вещи - чтобы такое требовать от нас, надо нас победить". "Они считают себя абсолютно правыми, потому что это их национальные интересы, чтобы страны с ядерным оружием подчинялись их контролю, причем одностороннему", - отметил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.