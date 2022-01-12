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Эксперт прокомментировал требования США разъяснить учения на западе России

Эксперт прокомментировал требования США разъяснить учения на западе России - РИА Новости, 12.01.2022

Эксперт прокомментировал требования США разъяснить учения на западе России

США действуют в рамках своих представлений, требуя от РФ разъяснений по проводимым ею учениям, однако Вашингтон не понимает, что для этого ему надо "победить... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:30

2022-01-12T10:30

2022-01-12T10:30

киев

сша

дмитрий песков

нато

андрей суздальцев

нед прайс

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США действуют в рамках своих представлений, требуя от РФ разъяснений по проводимым ею учениям, однако Вашингтон не понимает, что для этого ему надо "победить Россию", заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, заявил, что администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых вблизи украинской границы военных учений или полностью их прекратит.По словам Суздальцева, США "не понимают одной вещи - чтобы такое требовать от нас, надо нас победить". "Они считают себя абсолютно правыми, потому что это их национальные интересы, чтобы страны с ядерным оружием подчинялись их контролю, причем одностороннему", - отметил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

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киев, сша, дмитрий песков, нато, андрей суздальцев, нед прайс, россия