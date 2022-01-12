https://ria.ru/20220112/ssha-1767437945.html

Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире

Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире - РИА Новости, 12.01.2022

Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:02

2022-01-12T09:02

2022-01-12T09:02

в мире

сша

вена

вячеслав володин

госдума рф

совет россия-нато

telegram (приложение)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий Вашингтона.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий", - написал Володин в своем Telegram-канале."Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса", - добавил Володин.

сша

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вена, вячеслав володин, госдума рф, совет россия-нато, telegram (приложение), россия