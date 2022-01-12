https://ria.ru/20220112/ssha-1767437945.html
Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире
Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире - РИА Новости, 12.01.2022
Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:02
2022-01-12T09:02
2022-01-12T09:02
в мире
сша
вена
вячеслав володин
госдума рф
совет россия-нато
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий Вашингтона.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий", - написал Володин в своем Telegram-канале."Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса", - добавил Володин.
сша
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вена, вячеслав володин, госдума рф, совет россия-нато, telegram (приложение), россия
Володин возложил на США ответственность за снятие напряжения в мире
Спикер Госдумы Володин: снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США