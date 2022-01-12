https://ria.ru/20220112/ssha-1767427360.html

"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии

"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии - РИА Новости, 12.01.2022

"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против "Северного... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T01:59

2022-01-12T01:59

2022-01-12T11:27

в мире

сша

германия

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евросоюз

еврокомиссия

марк уорнер

северный поток — 2

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против "Северного потока — 2", пишет Bloomberg.Политик подчеркнул свое скептическое отношение к российскому проекту. Однако он считает, что принятие ограничительных мер в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html

https://ria.ru/20220111/gazoprovod-1767419500.html

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