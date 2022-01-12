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"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии
"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии - РИА Новости, 12.01.2022
"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии
Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против "Северного... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:59
2022-01-12T11:27
в мире
сша
германия
москва
евросоюз
еврокомиссия
марк уорнер
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против "Северного потока — 2", пишет Bloomberg.Политик подчеркнул свое скептическое отношение к российскому проекту. Однако он считает, что принятие ограничительных мер в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html
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в мире, сша, германия, москва, евросоюз, еврокомиссия, марк уорнер, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, россия
01:59 12.01.2022 (обновлено: 11:27 12.01.2022)
 
"Удар под дых". Американский сенатор обвинил США в предательстве Германии

Сенатор Уорнер: санкции США против "Северного потока — 2" станут предательством Германии

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против "Северного потока — 2", пишет Bloomberg.
Политик подчеркнул свое скептическое отношение к российскому проекту. Однако он считает, что принятие ограничительных мер в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США.

"Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", — подчеркнул Уорнер.

"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 08:44
В сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку — 2"
Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 23:02
Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреСШАГерманияМоскваЕвросоюзЕврокомиссияМарк УорнерСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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