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Чехия знает, как покинуть список недружественных стран, заявил Грушко
Чехия знает, как покинуть список недружественных стран, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
Чехия знает, как покинуть список недружественных стран, заявил Грушко
Чехия знает, что нужно сделать, чтобы ее исключили из российского списка недружественных стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:12
2022-01-12T22:12
в мире
чехия
москва
александр грушко
мид чехии
совет россия-нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Чехия знает, что нужно сделать, чтобы ее исключили из российского списка недружественных стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В Чехии знают, что надо сделать", - сказал дипломат журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет искать варианты разморозить отношения с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии.Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766580127.html
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в мире, чехия, москва, александр грушко, мид чехии, совет россия-нато, россия
22:12 12.01.2022
 
Чехия знает, как покинуть список недружественных стран, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Чехия знает, как покинуть российский список недружественных стран

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Чехия знает, что нужно сделать, чтобы ее исключили из российского списка недружественных стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В Чехии знают, что надо сделать", - сказал дипломат журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 20:36
Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет искать варианты разморозить отношения с Москвой, которые находятся в очень плохом состоянии.
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 22:21Беспорядки в Казахстане
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В миреЧехияМоскваАлександр ГрушкоМИД ЧехииСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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