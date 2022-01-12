https://ria.ru/20220112/solonik-1767428472.html

СМИ раскрыло подробности организации убийства Солоника

СМИ раскрыло подробности организации убийства Солоника - РИА Новости, 12.01.2022

СМИ раскрыло подробности организации убийства Солоника

Греческое издание "Прото тема" сообщило подробности задержания и опубликовало фото Иоакима Карслиадиса, подозреваемого в организации убийства российского... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:11

2022-01-12T03:11

2022-01-12T03:11

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АФИНЫ, 12 янв - РИА Новости. Греческое издание "Прото тема" сообщило подробности задержания и опубликовало фото Иоакима Карслиадиса, подозреваемого в организации убийства российского киллера Александра Солоника, который был задушен в Греции почти 25 лет назад.По данным издания, задержанный - "эллинизированный" грузин, греческое удостоверение личности он имел с 2000 года, документ был выдан греческими властями. Кипрское отделение Интерпола уведомило греческую полицию, что человек по фамилии Карслиадис Иоаким, родившийся 30 января 1974 года, родителями которого являются Василий и Нина, является разыскиваемым за убийство грузином.Он прибыл в Салоники 10 января в 10:58 рейсом 547 в терминал 1 из Ларнаки, и как только он подал документы на паспортном контроле, было обнаружено, что в отношении него в 2005 году издан ордер за убийство российского гангстера и его 19-летней подруги Светланы Котовой в Лагониси."Сразу после этого сотрудники полиции, не дав ему ни малейшей возможности отреагировать, надели на него наручники", - пишет издание.Сразу же была проведена дактилоскопия и он был арестован.Он рассказал сотрудникам полиции, что путешествовал из Кипра в Грецию на похороны знакомого, а десять лет назад он был в Греции в связи с призывом в армию.Входивший в Ореховскую банду киллер Солоник, известный по прозвищу Александр Македонский, во второй половине 1990-х годов скрывался в Греции. Солоник, на счету которого десятки убийств, в январе 1997 года был задушен членами Ореховской банды, во главе которой стоял Сергей Буторин. За убийство Солоника и фотомодели Светланы Котовой, уехавшей в Грецию вместе с киллером, Буторин был приговорен в 2012 году к пожизненному лишению свободы. Непосредственный убийца Солоника Александр Пустовалов был приговорен к 23 годам тюрьмы.Во вторник появились сообщения об аресте подозреваемого в организации убийства. Полиция Греции сообщила, что в понедельник вечером в аэропорту "Македония" города Салоники арестован за организацию двух убийств и нарушение закона об обороте оружия "48-летний гражданин Греции". Арест был произведен после уведомления, полученного из Кипрского отделения Интерпола. Полиция Греции обычно не публикует фамилии задержанных.

https://ria.ru/20220111/solonik-1767417146.html

https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html

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в мире, александр солоник, афины, греция, салоники, интерпол