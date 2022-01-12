https://ria.ru/20220112/sochi-1767497612.html

Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь

Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь - РИА Новости, 12.01.2022

Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь

Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:28

2022-01-12T14:28

2022-01-12T15:21

общество

сочи

погода

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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду, снег в горах и сильный дождь в прибрежной зоне курорта, сообщает пресс-служба местной администрации."По прогнозу синоптиков, в период с 18.00 12 января до 18.00 13 января 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с", - говорится в релизе.Отмечается, что в период с 13 по 16 января ветер будет сопровождать резкое понижение температуры воздуха."На побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию", - рассказали в ведомстве. При этом, уточняется, что в прибрежной зоне местами пройдут сильные дожди и мокрый снег.Неблагоприятная погода установится и в горах Сочи. "В горной зоне ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица", - подчёркивается в сообщении. Сейчас городские дорожные службы переведены в усиленный режим работы, а горожанам рекомендовано воздержаться от выхода в горы.

https://ria.ru/20220110/sochi-1767198388.html

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общество, сочи, погода