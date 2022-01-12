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Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь - РИА Новости, 12.01.2022
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь
Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:28
2022-01-12T15:21
общество
сочи
погода
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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду, снег в горах и сильный дождь в прибрежной зоне курорта, сообщает пресс-служба местной администрации."По прогнозу синоптиков, в период с 18.00 12 января до 18.00 13 января 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с", - говорится в релизе.Отмечается, что в период с 13 по 16 января ветер будет сопровождать резкое понижение температуры воздуха."На побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию", - рассказали в ведомстве. При этом, уточняется, что в прибрежной зоне местами пройдут сильные дожди и мокрый снег.Неблагоприятная погода установится и в горах Сочи. "В горной зоне ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица", - подчёркивается в сообщении. Сейчас городские дорожные службы переведены в усиленный режим работы, а горожанам рекомендовано воздержаться от выхода в горы.
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общество, сочи, погода
14:28 12.01.2022 (обновлено: 15:21 12.01.2022)
 
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь

В Сочи ожидается резкое похолодание, снег с дождем и усиление ветра до 19 метров в секунду

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Сочи
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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду, снег в горах и сильный дождь в прибрежной зоне курорта, сообщает пресс-служба местной администрации.
"По прогнозу синоптиков, в период с 18.00 12 января до 18.00 13 января 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с", - говорится в релизе.
Отмечается, что в период с 13 по 16 января ветер будет сопровождать резкое понижение температуры воздуха.
"На побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию", - рассказали в ведомстве. При этом, уточняется, что в прибрежной зоне местами пройдут сильные дожди и мокрый снег.
Неблагоприятная погода установится и в горах Сочи. "В горной зоне ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица", - подчёркивается в сообщении. Сейчас городские дорожные службы переведены в усиленный режим работы, а горожанам рекомендовано воздержаться от выхода в горы.
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