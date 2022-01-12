https://ria.ru/20220112/sochi-1767497612.html
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь - РИА Новости, 12.01.2022
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь
Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:28
2022-01-12T14:28
2022-01-12T15:21
общество
сочи
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764549047_0:108:3071:1835_1920x0_80_0_0_f1865397605f84d29d7d1e83141e35d8.jpg
СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду, снег в горах и сильный дождь в прибрежной зоне курорта, сообщает пресс-служба местной администрации."По прогнозу синоптиков, в период с 18.00 12 января до 18.00 13 января 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с", - говорится в релизе.Отмечается, что в период с 13 по 16 января ветер будет сопровождать резкое понижение температуры воздуха."На побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию", - рассказали в ведомстве. При этом, уточняется, что в прибрежной зоне местами пройдут сильные дожди и мокрый снег.Неблагоприятная погода установится и в горах Сочи. "В горной зоне ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица", - подчёркивается в сообщении. Сейчас городские дорожные службы переведены в усиленный режим работы, а горожанам рекомендовано воздержаться от выхода в горы.
https://ria.ru/20220110/sochi-1767198388.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764549047_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b5519b1c9393fd40d8951f225b62718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, погода
14:28 12.01.2022 (обновлено: 15:21 12.01.2022)
Сочинцам пообещали резкое похолодание и сильный дождь
В Сочи ожидается резкое похолодание, снег с дождем и усиление ветра до 19 метров в секунду
СОЧИ, 12 янв – РИА Новости.
Сложные погодные условия ожидаются на территории Сочи
до 16 января, синоптики прогнозируют резкое похолодание, сопровождающееся ветрами до 19 метров в секунду, снег в горах и сильный дождь в прибрежной зоне курорта, сообщает пресс-служба
местной администрации.
"По прогнозу синоптиков, в период с 18.00 12 января до 18.00 13 января 2022 года на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с", - говорится в релизе.
Отмечается, что в период с 13 по 16 января ветер будет сопровождать резкое понижение температуры воздуха.
"На побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию", - рассказали в ведомстве. При этом, уточняется, что в прибрежной зоне местами пройдут сильные дожди и мокрый снег.
Неблагоприятная погода установится и в горах Сочи. "В горной зоне ожидается мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица", - подчёркивается в сообщении. Сейчас городские дорожные службы переведены в усиленный режим работы, а горожанам рекомендовано воздержаться от выхода в горы.