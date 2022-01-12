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Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве
Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве - РИА Новости, 14.01.2022
Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий активно продолжаются в Москве, от наледи очищают кровли и фасады зданий, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-12T10:45
2022-01-14T16:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий активно продолжаются в Москве, от наледи очищают кровли и фасады зданий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Как ранее сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в столице ожидается небольшой снег и температура не выше плюс 11 градусов."В городе активно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Москвичей просят быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
10:45 12.01.2022 (обновлено: 16:06 14.01.2022)
 

Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоммунальные службы Москвы вывозят снег с улиц после сильного снегопада
Коммунальные службы Москвы вывозят снег с улиц после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Коммунальные службы Москвы вывозят снег с улиц после сильного снегопада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий активно продолжаются в Москве, от наледи очищают кровли и фасады зданий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Как ранее сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в столице ожидается небольшой снег и температура не выше плюс 11 градусов.
"В городе активно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Москвичей просят быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.
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