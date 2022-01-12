https://ria.ru/20220112/sneg-1767870082.html

Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве

Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве - РИА Новости, 14.01.2022

Коммунальщики активно вывозят снег с улиц, парковок и дворов в Москве

Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий активно продолжаются в Москве, от наледи очищают кровли и фасады зданий, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-12T10:45

2022-01-12T10:45

2022-01-14T16:06

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снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий активно продолжаются в Москве, от наледи очищают кровли и фасады зданий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Как ранее сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в столице ожидается небольшой снег и температура не выше плюс 11 градусов."В городе активно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Москвичей просят быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.

https://ria.ru/20220111/snegopad-1767376893.html

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