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Раскрыта пугающая правда о потерянных годах жизни в России
В Минздраве назвали регионы — антилидеры по потерянным годам жизни - РИА Новости, 12.01.2022
Раскрыта пугающая правда о потерянных годах жизни в России
Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) оказались регионами — антилидерами по потерянным годам жизни (ПГЖ), свидетельствует система мониторинга Центра... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:59
2022-01-12T19:26
общество
республика тыва
оренбургская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
чеченская республика (чечня)
чукотка
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) оказались регионами — антилидерами по потерянным годам жизни (ПГЖ), свидетельствует система мониторинга Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.Подчеркивается, что при подсчете использовалась разработанная ВОЗ система "Потерянные годы жизни", которая показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году — 92 года. Его можно также выразить в виде коэффициента — число потерянных лет на 100 тысяч населения, но нельзя сопоставить с изменениями ожидаемой продолжительности жизни.Система нацелена на мониторинга и анализа показателя ПГЖ для поддержки принятия управленческих решений и разработки эффективных стратегий, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.В ведомстве напомнили, что целевой показатель продолжительности жизни — 78 лет, он закреплен в национальных целях развития России до 2030 года.Разброс показателя продолжительности жизни россиян, по данным за 2020 год, составил от 65,8 до 81,5 года.Согласно предоставленной ведомством информации, на Чукотке показатель ПГЖ составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Также в пятерку худших попала Тува (7,16 потерянного года) и Оренбургская область (6,91 потерянного года).Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (3,59 потерянного года), в Адыгее (4,5 потерянного года), в Севастополе (4,64 потерянного года), в Карачаево-Черкесской Республике (4,69 потерянного года) и Калининградской области (4,86 потерянного года).Основными причинами, ведущими к потерянным годам жизни, стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.
https://ria.ru/20211223/prodolzhitelnost-1765072752.html
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общество, республика тыва, оренбургская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, чеченская республика (чечня), чукотка, россия
04:59 12.01.2022 (обновлено: 19:26 12.01.2022)
 
В Минздраве назвали регионы — антилидеры по потерянным годам жизни

ЦЭККМП Минздрава: Чукотка, Чечня и НАО — лидеры по потерянным годам жизни

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) оказались регионами — антилидерами по потерянным годам жизни (ПГЖ), свидетельствует система мониторинга Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.
Подчеркивается, что при подсчете использовалась разработанная ВОЗ система "Потерянные годы жизни", которая показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году — 92 года. Его можно также выразить в виде коэффициента — число потерянных лет на 100 тысяч населения, но нельзя сопоставить с изменениями ожидаемой продолжительности жизни.
Система нацелена на мониторинга и анализа показателя ПГЖ для поддержки принятия управленческих решений и разработки эффективных стратегий, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
"Показатель ПГЖ демонстрирует отставание от достижения целевых ("эталонных") значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом текущей динамики смертности", — говорится на сайте ЦЭККМП.
В ведомстве напомнили, что целевой показатель продолжительности жизни — 78 лет, он закреплен в национальных целях развития России до 2030 года.
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Разброс показателя продолжительности жизни россиян, по данным за 2020 год, составил от 65,8 до 81,5 года.
Согласно предоставленной ведомством информации, на Чукотке показатель ПГЖ составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Также в пятерку худших попала Тува (7,16 потерянного года) и Оренбургская область (6,91 потерянного года).
Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (3,59 потерянного года), в Адыгее (4,5 потерянного года), в Севастополе (4,64 потерянного года), в Карачаево-Черкесской Республике (4,69 потерянного года) и Калининградской области (4,86 потерянного года).
Основными причинами, ведущими к потерянным годам жизни, стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.
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ОбществоРеспублика ТываОренбургская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеЧеченская республика (Чечня)ЧукоткаРоссия
 
 
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