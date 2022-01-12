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Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта - РИА Новости, 12.01.2022
Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
Следователи организовали проверку по факту гибели жителя Таганрога Ростовской области, который, по предварительным данным, упал в шахту лифта, пытаясь выбраться РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:33
2022-01-12T15:33
2022-01-12T15:41
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели жителя Таганрога Ростовской области, который, по предварительным данным, упал в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей кабины, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, в среду в таганрогский следственный отдел поступило сообщение о том, что в шахте лифта дома на улице Мариупольское шоссе обнаружено тело мужчины 1985 года рождения."По предварительным данным, кабина лифта, в которой находились трое мужчин, застряла между 8 и 9 этажами. Мужчины самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз", - сказал представитель ведомства.По факту происшествия следователи организовали проверку.
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия
15:33 12.01.2022 (обновлено: 15:41 12.01.2022)
Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
В Таганроге мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта