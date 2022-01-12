https://ria.ru/20220112/sk-1767509318.html

Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта - РИА Новости, 12.01.2022

Житель Таганрога погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

Следователи организовали проверку по факту гибели жителя Таганрога Ростовской области, который, по предварительным данным, упал в шахту лифта, пытаясь выбраться РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:33

2022-01-12T15:33

2022-01-12T15:41

происшествия

таганрог

ростовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595463986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e1fe114cb434d8a0bc587f93a938832.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели жителя Таганрога Ростовской области, который, по предварительным данным, упал в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей кабины, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, в среду в таганрогский следственный отдел поступило сообщение о том, что в шахте лифта дома на улице Мариупольское шоссе обнаружено тело мужчины 1985 года рождения."По предварительным данным, кабина лифта, в которой находились трое мужчин, застряла между 8 и 9 этажами. Мужчины самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз", - сказал представитель ведомства.По факту происшествия следователи организовали проверку.

https://realty.ria.ru/20211229/lifty-1766051759.html

таганрог

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таганрог, ростовская область, россия