https://ria.ru/20220112/sk-1767477459.html

На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники

На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники - РИА Новости, 12.01.2022

На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники

Школьник пострадал в результате взрыва пиротехнического изделия в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, по данному поводу следователи проводят... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:41

2022-01-12T12:41

2022-01-12T12:41

происшествия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Школьник пострадал в результате взрыва пиротехнического изделия в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, по данному поводу следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.Там уточнили, что происшествие произошло во вторник."Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о травмировании подростка в результате использования пиротехнического изделия, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.В ведомстве добавили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."Происшествие случилось во дворе одного из домов. Мальчик пострадал в обеденное время", – добавили в пресс-службе сахалинского СУСК.В ведомстве отметили, что в ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера.

https://ria.ru/20220102/mchs-1766417504.html

сахалинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия