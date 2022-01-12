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На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники
На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники - РИА Новости, 12.01.2022
На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники
Школьник пострадал в результате взрыва пиротехнического изделия в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, по данному поводу следователи проводят... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:41
2022-01-12T12:41
2022-01-12T12:41
происшествия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Школьник пострадал в результате взрыва пиротехнического изделия в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, по данному поводу следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.Там уточнили, что происшествие произошло во вторник."Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о травмировании подростка в результате использования пиротехнического изделия, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.В ведомстве добавили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."Происшествие случилось во дворе одного из домов. Мальчик пострадал в обеденное время", – добавили в пресс-службе сахалинского СУСК.В ведомстве отметили, что в ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера.
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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Сахалине подросток пострадал от взрыва пиротехники
Подросток пострадал от взрыва пиротехнического изделия на юге Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости.
Школьник пострадал в результате взрыва пиротехнического изделия в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области
, по данному поводу следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУСК РФ
по региону.
Там уточнили, что происшествие произошло во вторник.
"Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о травмировании подростка в результате использования пиротехнического изделия, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.
В ведомстве добавили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Происшествие случилось во дворе одного из домов. Мальчик пострадал в обеденное время", – добавили в пресс-службе сахалинского СУСК.
В ведомстве отметили, что в ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера.