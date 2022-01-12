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Нижегородский депутат перед смертью назвал имя убийцы
Нижегородский депутат перед смертью назвал имя убийцы - РИА Новости, 12.01.2022
Нижегородский депутат перед смертью назвал имя убийцы
Мужчина, раненный из огнестрельного оружия и скончавшийся в реанимации, перед смертью назвал имя убийцы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:09
2022-01-12T12:12
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Мужчина, раненный из огнестрельного оружия и скончавшийся в реанимации, перед смертью назвал имя убийцы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области получил огнестрельное ранение в печень и скончался в больнице. Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Нижегородской области, в Ковернинском районе ведется поиск подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что речь идет об убийстве местного депутата, а разыскиваемый - ранее судимый за имущественное и тяжкое преступления мужчина."Установлено, что вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы. При этом потерпевший успел сообщить, кто совершил в отношении него преступление", - говорится в сообщении СУСК.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."В настоящее время следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляется крупномасштабные мероприятия, направленные на установление лица, заподозренного в совершении убийства. Это мужчина 1982 года рождения, житель Ковернинского района. При разыскиваемом может находиться огнестрельное оружие", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:09 12.01.2022 (обновлено: 12:12 12.01.2022)
 
Нижегородский депутат перед смертью назвал имя убийцы

Нижегородский депутат Розин перед смертью назвал имя убийцы

© Фото : Администрация Ковернинского района Нижегородской областиДепутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской област Валентин Арсентьевич Розин
Депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской област Валентин Арсентьевич Розин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Администрация Ковернинского района Нижегородской области
Депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской област Валентин Арсентьевич Розин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Мужчина, раненный из огнестрельного оружия и скончавшийся в реанимации, перед смертью назвал имя убийцы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области получил огнестрельное ранение в печень и скончался в больнице. Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Нижегородской области, в Ковернинском районе ведется поиск подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что речь идет об убийстве местного депутата, а разыскиваемый - ранее судимый за имущественное и тяжкое преступления мужчина.
"Установлено, что вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы. При этом потерпевший успел сообщить, кто совершил в отношении него преступление", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"В настоящее время следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляется крупномасштабные мероприятия, направленные на установление лица, заподозренного в совершении убийства. Это мужчина 1982 года рождения, житель Ковернинского района. При разыскиваемом может находиться огнестрельное оружие", - подчеркивается в сообщении.
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