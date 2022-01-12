https://ria.ru/20220112/sholts-1767533913.html
Шольц отреагировал на переговоры России и США
Шольц отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 12.01.2022
Шольц отреагировал на переговоры России и США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах, подчеркнул необходимость их продолжения и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:25
2022-01-12T17:25
2022-01-12T17:25
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах, подчеркнул необходимость их продолжения и реализации уже достигнутых договоренностей."Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что - и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, - механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду.В частности, Шольц напомнил, что проводил в Брюсселе встречу с лидерами Франции и Украины - участниками "нормандской четверки"."Мы должны и дальше вести такие переговоры. Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть - стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО-РФ, - также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и "нормандском формате", чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса", - заявил Шольц.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, сша, франция, нато, обсе, олаф шольц, россия
Шольц отреагировал на переговоры России и США
Канцлер Германии Шольц назвал диалог России и США по безопасности прогрессом