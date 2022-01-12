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Шольц отреагировал на переговоры России и США
Шольц отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 12.01.2022
Шольц отреагировал на переговоры России и США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах, подчеркнул необходимость их продолжения и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:25
2022-01-12T17:25
в мире
сша
франция
нато
обсе
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах, подчеркнул необходимость их продолжения и реализации уже достигнутых договоренностей."Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что - и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, - механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду.В частности, Шольц напомнил, что проводил в Брюсселе встречу с лидерами Франции и Украины - участниками "нормандской четверки"."Мы должны и дальше вести такие переговоры. Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть - стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО-РФ, - также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и "нормандском формате", чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса", - заявил Шольц.
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в мире, сша, франция, нато, обсе, олаф шольц, россия
17:25 12.01.2022
 
Шольц отреагировал на переговоры России и США

Канцлер Германии Шольц назвал диалог России и США по безопасности прогрессом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах, подчеркнул необходимость их продолжения и реализации уже достигнутых договоренностей.
"Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что - и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, - механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
В частности, Шольц напомнил, что проводил в Брюсселе встречу с лидерами Франции и Украины - участниками "нормандской четверки".
"Мы должны и дальше вести такие переговоры. Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть - стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО-РФ, - также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и "нормандском формате", чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса", - заявил Шольц.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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