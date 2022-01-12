https://ria.ru/20220112/sholts-1767518778.html

Шольц упомянул Крым, выступая в Бундестаге

Шольц упомянул Крым, выступая в Бундестаге - РИА Новости, 12.01.2022

Шольц упомянул Крым, выступая в Бундестаге

Берлин будет работать над оживлением нормандского формата, а также над обеспечением безопасности в Европе, в том числе через диалог с Россией в различных... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:26

2022-01-12T16:26

2022-01-12T16:26

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олаф шольц

россия

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Берлин будет работать над оживлением нормандского формата, а также над обеспечением безопасности в Европе, в том числе через диалог с Россией в различных форматах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."И мы активно работаем над тем, чтобы снова появилась возможность оживить нормандский формат и преодолеть кризис вокруг Украины. Это серьезная угроза безопасности в Европе - передвижения войск вдоль украинской границы должны беспокоить и они меня лично особенно беспокоят", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду.Он напомнил события 2014 года вокруг Крыма. По его словам, "достигнутая политическими средствами, вместе всеми в Европе безопасность, которая может быть достигнута только сообща, исчезла". "Частью этого была одна составляющая - общая декларация, что границы в Европе не будут сдвигаться, что территориальная целостность стран в Европе будет оставаться в безопасности. Мы должны вернуться к этой ситуации, мы будем делать это, в рамках ЕС и НАТО, вместе с американским союзниками мы будем работать над тем, чтобы все эти диалоговые форматы снова использовались и добились прогресса ради безопасности в Европе", - заявил Шольц.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/obida-1767429129.html

https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html

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в мире, киев, германия, дмитрий песков, нато, олаф шольц, россия