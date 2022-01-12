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Россия может не продолжить дипломатическую работу с НАТО, заявила Шерман
Россия может не продолжить дипломатическую работу с НАТО, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022
Россия может не продолжить дипломатическую работу с НАТО, заявила Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман допустила, что РФ решит не продолжать дипломатическую работу с НАТО. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:12
2022-01-12T20:12
2022-01-12T20:12
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман допустила, что РФ решит не продолжать дипломатическую работу с НАТО."Это возможно, что (президент РФ Владимир) Путин выберет не работать по дипломатической линии", - сказала Шерман в интервью американскому телеканалу MSNBC.Таким образом она ответила на перспективы переговоров в контексте позиции США о том, что некоторые предложения РФ - в частности, о нерасширении НАТО - являются для Вашингтона "непроходными". Шерман подчеркнула, что США предпочли бы, чтобы Россия выбрала работу в дипломатическом ключе.
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в мире, сша, вашингтон (город), нато, россия
Россия может не продолжить дипломатическую работу с НАТО, заявила Шерман
Замгоссекретаря Шерман: Россия может не продолжить дипломатическую работу с НАТО