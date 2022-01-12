https://ria.ru/20220112/sherman-1767547926.html

Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности

Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности - РИА Новости, 12.01.2022

Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности

Российская делегация на заседании Совета Россия-НАТО подробно изложила видение Москвы по европейской безопасности, заявила на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:37

2022-01-12T18:37

2022-01-12T18:40

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совет россия-нато

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Российская делегация на заседании Совета Россия-НАТО подробно изложила видение Москвы по европейской безопасности, заявила на пресс-конференции заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Это был очень серьезный и прямой разговор. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин подробно поделились российскими предложениями и видением по европейской безопасности и будущего НАТО", - сказала Шерман.Переговоры делегаций РФ и Североатлантического альянса в рамках заседания Совета Россия-НАТО прошли в среду в Брюсселе.

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