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Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности
Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности
Российская делегация на заседании Совета Россия-НАТО подробно изложила видение Москвы по европейской безопасности, заявила на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:37
2022-01-12T18:37
2022-01-12T18:40
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Российская делегация на заседании Совета Россия-НАТО подробно изложила видение Москвы по европейской безопасности, заявила на пресс-конференции заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Это был очень серьезный и прямой разговор. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин подробно поделились российскими предложениями и видением по европейской безопасности и будущего НАТО", - сказала Шерман.Переговоры делегаций РФ и Североатлантического альянса в рамках заседания Совета Россия-НАТО прошли в среду в Брюсселе.
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в мире, сша, москва, александр грушко, александр фомин, нато, совет россия-нато, россия
18:37 12.01.2022 (обновлено: 18:40 12.01.2022)
Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности
Замгоссекретаря Шерман: Россия подробно изложила свое видение европейской безопасности