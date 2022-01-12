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Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман
Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022
Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала важным то, что Россия в диалоге с НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:34
2022-01-12T18:34
2022-01-12T18:34
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала важным то, что Россия в диалоге с НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты."Важно, что Россия не высказала готовность продолжать серию дискуссий, предложенных генсеком НАТО, но и не отвергла эти дискуссии", - сказала Шерман журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Она подчеркнула, что диалог и успех дипломатии возможны только в атмосфере деэскалации.
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в мире, сша, нато, совет россия-нато, россия
Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман
Замгоссекретаря Шерман: Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО