https://ria.ru/20220112/sherman-1767547313.html

Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман

Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022

Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала важным то, что Россия в диалоге с НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:34

2022-01-12T18:34

2022-01-12T18:34

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала важным то, что Россия в диалоге с НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты."Важно, что Россия не высказала готовность продолжать серию дискуссий, предложенных генсеком НАТО, но и не отвергла эти дискуссии", - сказала Шерман журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Она подчеркнула, что диалог и успех дипломатии возможны только в атмосфере деэскалации.

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в мире, сша, нато, совет россия-нато, россия