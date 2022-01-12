https://ria.ru/20220112/sherman-1767537277.html
Шерман: США считают часть предложений России по безопасности "непроходными"
Шерман: США считают часть предложений России по безопасности "непроходными" - РИА Новости, 12.01.2022
Шерман: США считают часть предложений России по безопасности "непроходными"
Несмотря на отказ НАТО от российского требования вернуться к конфигурации 1997 года, области для сотрудничества с РФ остаются, заявила первый замгоссекретаря... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:44
2022-01-12T17:44
2022-01-12T18:16
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Несмотря на отказ НАТО от российского требования вернуться к конфигурации 1997 года, области для сотрудничества с РФ остаются, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Некоторые предложения России непроходные для нас. Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее, не согласимся вернуться к 1997 году, не согласимся, что все, что в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, в чем мы можем работать вместе", - заявила Шерман журналистам.По ее словам, областями сотрудничества может стать контроль над оружием и работа по разрешению конфликтов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220112/nato-1767525405.html
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в мире, сша, нато, россия, европа
17:44 12.01.2022 (обновлено: 18:16 12.01.2022)
Шерман: США считают часть предложений России по безопасности "непроходными"
Шерман: США считают часть предложений России по безопасности "непроходными"