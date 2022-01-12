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США не будут принимать решения по Украине без ее участия, заявила Шерман

США не будут принимать решения по Украине без ее участия, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022

США не будут принимать решения по Украине без ее участия, заявила Шерман

США не будут принимать решения по Украине без участия Киева, заявила в среду по итогам заседания Совета Россия-НАТО первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:42

2022-01-12T17:42

2022-01-12T18:11

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США не будут принимать решения по Украине без участия Киева, заявила в среду по итогам заседания Совета Россия-НАТО первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Я заверила их (Россию – ред.) и я хочу повторить еще раз, что США твердо придерживаются политики "ничего о тебе без тебя", когда речь идет о наших союзниках и партнерах, в том числе об Украине. Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО либо по ОБСЕ без ОБСЕ", - сказала Шерман.Переговоры делегаций РФ и Североатлантического альянса в рамках заседания Совета Россия-НАТО прошли в среду в Брюсселе.

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сша

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в мире, киев, сша, совет россия-нато, украина, нато, обсе, россия