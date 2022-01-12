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Марк Руффало и Хью Лори снимутся в сериале о Второй мировой войне

Марк Руффало и Хью Лори снимутся в сериале о Второй мировой войне - РИА Новости, 12.01.2022

Марк Руффало и Хью Лори снимутся в сериале о Второй мировой войне

Актеры Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале Netflix, основанном на романе Энтони Дорра "Весь невидимый нам свет", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T05:15

2022-01-12T05:15

2022-01-12T05:15

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актеры Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале Netflix, основанном на романе Энтони Дорра "Весь невидимый нам свет", сообщает The Hollywood Reporter. В драме, состоящей из четырех эпизодов, также будет задействована начинающая актриса Ария Миа Лоберти.Действие в сериале развернется во время Второй мировой войны и сосредоточится вокруг слепой француженки по имени Мари-Лора (Лоберти). Вместе с молодым немецким солдатом Вернером (актер на эту роль еще не выбран, — Прим. ред.) она попытается пережить ужасы военных лет в оккупированной Франции. Марк Руффало сыграет Даниэля Леблана — отца Мари-Лоры и сотрудника парижского музея. Его персонаж будет заботливым, умным и смелым. Помимо защиты дочери, ему также предстоит укрыть от нацистов бесценную реликвию. Хью Лори утвердили на роль Этьена Леблана — дяди Даниэля. Он эксцентричный затворник, а еще герой Первой мировой войны, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством. Адаптирует роман Стивен Найт ("Острые козырьки"). По его сценарию эпизоды снимет Шон Леви, создавший комедию "Главный герой" и приключенческую трилогию "Ночь в музее" с Беном Стиллером. Дата выхода мини-сериала еще не объявлена. Роман "Весь невидимый нам свет" был представлен в 2014 году, почти сразу стал бестселлером и удостоился Пулитцеровской премии в категории "Художественная проза".

https://ria.ru/20211220/sinatra-1764222834.html

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хью лори, марк руффало, новости культуры, кино и сериалы, франция, netflix