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Культура
https://ria.ru/20220112/series-1767325918.html
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон - РИА Новости, 12.01.2022
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T02:40
2022-01-12T02:40
культура
дженнифер энистон
новости культуры
кино и сериалы
риз уизерспун
the hollywood reporter
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, у предстоящего сезона будет новый шоураннер — Шарлотт Штаудт ("Родина" и "Карточный домик"). Керри Эрин, которая создала два предыдущих, выступит консультантом и продолжит разрабатывать другие проекты для Apple TV+.В сериале рассказывается о жизни и работе ведущих новостной программы The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун), которые соперничают за первенство в мире телевизионной журналистики. Подробности продолжения "Утреннего шоу", как и дату выхода, пока не раскрывают.
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дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы, риз уизерспун, the hollywood reporter
02:40 12.01.2022
 
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон

Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон

© Apple TV/YoutubeКадр из второго сезона сериала "Утреннее шоу"
Кадр из второго сезона сериала Утреннее шоу
© Apple TV/Youtube
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, у предстоящего сезона будет новый шоураннер — Шарлотт Штаудт ("Родина" и "Карточный домик"). Керри Эрин, которая создала два предыдущих, выступит консультантом и продолжит разрабатывать другие проекты для Apple TV+.

"Мы с нетерпением ждем, что Шарлотта придумает для этих экстраординарных персонажей в третьем сезоне, и будем с радостью наблюдать за волшебством, которое на экране создают Дженнифер, Риз и весь актерский состав "Утреннего шоу", — отметил Мэтт Чернисс, программный директор Apple TV+.

В сериале рассказывается о жизни и работе ведущих новостной программы The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун), которые соперничают за первенство в мире телевизионной журналистики.
Подробности продолжения "Утреннего шоу", как и дату выхода, пока не раскрывают.
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КультураДженнифер ЭнистонНовости культурыКино и сериалыРиз УизерспунThe Hollywood Reporter
 
 
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