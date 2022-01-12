https://ria.ru/20220112/series-1767325918.html
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон - РИА Новости, 12.01.2022
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T02:40
2022-01-12T02:40
2022-01-12T02:40
культура
дженнифер энистон
новости культуры
кино и сериалы
риз уизерспун
the hollywood reporter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746925582_190:82:3541:1967_1920x0_80_0_0_a827a77730474a4e22e65a76540cfbf5.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, у предстоящего сезона будет новый шоураннер — Шарлотт Штаудт ("Родина" и "Карточный домик"). Керри Эрин, которая создала два предыдущих, выступит консультантом и продолжит разрабатывать другие проекты для Apple TV+.В сериале рассказывается о жизни и работе ведущих новостной программы The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун), которые соперничают за первенство в мире телевизионной журналистики. Подробности продолжения "Утреннего шоу", как и дату выхода, пока не раскрывают.
https://ria.ru/20220110/nasledniki-1767097026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746925582_645:0:3376:2048_1920x0_80_0_0_26b17d32eae59a767d95ebb090a77ace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы, риз уизерспун, the hollywood reporter
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает
The Hollywood Reporter.
По данным издания, у предстоящего сезона будет новый шоураннер — Шарлотт Штаудт ("Родина" и "Карточный домик"). Керри Эрин, которая создала два предыдущих, выступит консультантом и продолжит разрабатывать другие проекты для Apple TV+.
"Мы с нетерпением ждем, что Шарлотта придумает для этих экстраординарных персонажей в третьем сезоне, и будем с радостью наблюдать за волшебством, которое на экране создают Дженнифер, Риз и весь актерский состав "Утреннего шоу", — отметил Мэтт Чернисс, программный директор Apple TV+.
В сериале рассказывается о жизни и работе ведущих новостной программы The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун), которые соперничают за первенство в мире телевизионной журналистики.
Подробности продолжения "Утреннего шоу", как и дату выхода, пока не раскрывают.