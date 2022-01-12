https://ria.ru/20220112/series-1767325918.html

Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон

Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон - РИА Новости, 12.01.2022

Сериал "Утреннее шоу" продлили на третий сезон

Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T02:40

2022-01-12T02:40

2022-01-12T02:40

культура

дженнифер энистон

новости культуры

кино и сериалы

риз уизерспун

the hollywood reporter

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сериал платформы Apple TV+ "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлили на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, у предстоящего сезона будет новый шоураннер — Шарлотт Штаудт ("Родина" и "Карточный домик"). Керри Эрин, которая создала два предыдущих, выступит консультантом и продолжит разрабатывать другие проекты для Apple TV+.В сериале рассказывается о жизни и работе ведущих новостной программы The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун), которые соперничают за первенство в мире телевизионной журналистики. Подробности продолжения "Утреннего шоу", как и дату выхода, пока не раскрывают.

https://ria.ru/20220110/nasledniki-1767097026.html

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дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы, риз уизерспун, the hollywood reporter