В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"
© Фото : видеосервис STARTИП Пирогова
© Фото : видеосервис START
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START.
Актриса снова вернется к роли Веры Пироговой. В конце третьего сезона ее семейный бизнес, который она так долго строила, разрушен. Вере предстоит все восстановить, а заодно наладить отношения с Андреем (Александр Константинов).
Главная героиня также примет участие в кулинарном шоу "Лучший кондитер России". Вере нужна только победа. Ведь за нее дают три миллиона рублей. На них она сможет выкупить помещение собственной кондитерской.
© Фото : видеосервис STARTИП Пирогова
© Фото : видеосервис START
ИП Пирогова
"Перед Верой вновь возникают вопросы о ее деле, без которого она не мыслит свою жизнь, она по-прежнему всех поддерживает, ищет выход из сложных ситуаций, пытается найти свое счастье, свою любовь и радость в отношениях с мужчиной, который ей не безразличен, — рассказала о продолжении сериала Елена Подкаминская.
© Фото : видеосервис STARTРежиссер Илья Силаев
© Фото : видеосервис START
Режиссер Илья Силаев
Новые серии снимает режиссер Илья Силаев. Он пообещал, что к четвертому сезону поступки некоторых персонажей станут взрослее и удивят поступками. Но кто-то останется прежним.
"Появятся новые персонажи, кто-то из предыдущих сезонов, наоборот, вернется, — поделился подробностями Силаев. — Мне важно сохранить легкость и воздушность, заложенные еще в первом сезоне. Важно сохранить историю взаимоотношений этой необычной семейки, не испортить то, за что любит зритель этот сериал".
© Фото : видеосервис STARTАлександр Константинов
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Александр Константинов
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTКсения Теплова
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Ксения Теплова
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTНаиль Абдрахманов
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Наиль Абдрахманов
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTКристина Кучеренко
4 из 4
Кристина Кучеренко
© Фото : видеосервис START
1 из 4
Александр Константинов
© Фото : видеосервис START
2 из 4
Ксения Теплова
© Фото : видеосервис START
3 из 4
Наиль Абдрахманов
© Фото : видеосервис START
4 из 4
Кристина Кучеренко
© Фото : видеосервис START
Пока точно известно, что вместе с Еленой Подкаминской на экране появятся Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович и другие. К ним присоединится и Кристина Кучеренко ("Смычок", "Моя большая тайна"). Она сыграет новую героиню по имени Женя.
Премьера нового сезона сериала запланирована на первое полугодие 2022 года.
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