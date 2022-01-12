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В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова" - РИА Новости, 12.01.2022

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"

В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:56

2022-01-12T16:56

2022-01-12T16:56

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START. Актриса снова вернется к роли Веры Пироговой. В конце третьего сезона ее семейный бизнес, который она так долго строила, разрушен. Вере предстоит все восстановить, а заодно наладить отношения с Андреем (Александр Константинов). Главная героиня также примет участие в кулинарном шоу "Лучший кондитер России". Вере нужна только победа. Ведь за нее дают три миллиона рублей. На них она сможет выкупить помещение собственной кондитерской.Новые серии снимает режиссер Илья Силаев. Он пообещал, что к четвертому сезону поступки некоторых персонажей станут взрослее и удивят поступками. Но кто-то останется прежним. Пока точно известно, что вместе с Еленой Подкаминской на экране появятся Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович и другие. К ним присоединится и Кристина Кучеренко ("Смычок", "Моя большая тайна"). Она сыграет новую героиню по имени Женя. Премьера нового сезона сериала запланирована на первое полугодие 2022 года.

https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html

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москва, новости культуры, кино и сериалы, александр панкратов-черный