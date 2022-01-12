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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/serial-1767507984.html
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова" - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"
В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:56
2022-01-12T16:56
культура
москва
новости культуры
кино и сериалы
александр панкратов-черный
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START. Актриса снова вернется к роли Веры Пироговой. В конце третьего сезона ее семейный бизнес, который она так долго строила, разрушен. Вере предстоит все восстановить, а заодно наладить отношения с Андреем (Александр Константинов). Главная героиня также примет участие в кулинарном шоу "Лучший кондитер России". Вере нужна только победа. Ведь за нее дают три миллиона рублей. На них она сможет выкупить помещение собственной кондитерской.Новые серии снимает режиссер Илья Силаев. Он пообещал, что к четвертому сезону поступки некоторых персонажей станут взрослее и удивят поступками. Но кто-то останется прежним. Пока точно известно, что вместе с Еленой Подкаминской на экране появятся Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович и другие. К ним присоединится и Кристина Кучеренко ("Смычок", "Моя большая тайна"). Она сыграет новую героиню по имени Женя. Премьера нового сезона сериала запланирована на первое полугодие 2022 года.
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москва, новости культуры, кино и сериалы, александр панкратов-черный
16:56 12.01.2022
 
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "ИП Пирогова"

© Фото : видеосервис STARTИП Пирогова
ИП Пирогова - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : видеосервис START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве начались съемки нового, четвертого сезона сериала "ИП Пирогова" с Еленой Подкаминской в главной роли, сообщили в пресс-службе видеосервиса START.
Актриса снова вернется к роли Веры Пироговой. В конце третьего сезона ее семейный бизнес, который она так долго строила, разрушен. Вере предстоит все восстановить, а заодно наладить отношения с Андреем (Александр Константинов).
Главная героиня также примет участие в кулинарном шоу "Лучший кондитер России". Вере нужна только победа. Ведь за нее дают три миллиона рублей. На них она сможет выкупить помещение собственной кондитерской.
© Фото : видеосервис STARTИП Пирогова
ИП Пирогова - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : видеосервис START
ИП Пирогова
"Перед Верой вновь возникают вопросы о ее деле, без которого она не мыслит свою жизнь, она по-прежнему всех поддерживает, ищет выход из сложных ситуаций, пытается найти свое счастье, свою любовь и радость в отношениях с мужчиной, который ей не безразличен, — рассказала о продолжении сериала Елена Подкаминская.
© Фото : видеосервис STARTРежиссер Илья Силаев
Режиссер Илья Силаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : видеосервис START
Режиссер Илья Силаев
Новые серии снимает режиссер Илья Силаев. Он пообещал, что к четвертому сезону поступки некоторых персонажей станут взрослее и удивят поступками. Но кто-то останется прежним.

"Появятся новые персонажи, кто-то из предыдущих сезонов, наоборот, вернется, — поделился подробностями Силаев. — Мне важно сохранить легкость и воздушность, заложенные еще в первом сезоне. Важно сохранить историю взаимоотношений этой необычной семейки, не испортить то, за что любит зритель этот сериал".

© Фото : видеосервис STARTАлександр Константинов
Александр Константинов
1 из 4
Александр Константинов
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTКсения Теплова
Ксения Теплова
2 из 4
Ксения Теплова
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTНаиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
3 из 4
Наиль Абдрахманов
© Фото : видеосервис START
© Фото : видеосервис STARTКристина Кучеренко
Кристина Кучеренко
4 из 4
Кристина Кучеренко
© Фото : видеосервис START
1 из 4
Александр Константинов
© Фото : видеосервис START
2 из 4
Ксения Теплова
© Фото : видеосервис START
3 из 4
Наиль Абдрахманов
© Фото : видеосервис START
4 из 4
Кристина Кучеренко
© Фото : видеосервис START
Пока точно известно, что вместе с Еленой Подкаминской на экране появятся Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович и другие. К ним присоединится и Кристина Кучеренко ("Смычок", "Моя большая тайна"). Она сыграет новую героиню по имени Женя.
Премьера нового сезона сериала запланирована на первое полугодие 2022 года.
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