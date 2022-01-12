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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220112/serdechnye-1767452278.html
"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь
"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь - РИА Новости, 12.01.2022
"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь
Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности после 35 лет. Как выстроить образ жизни, чтобы не свихнуться, высчитывая холестерин в еде, но избежать угрозы? Можно ли "покурить кальян с друзьями", выпить вина за ужином, и бежать ли к врачу, если при резком подъеме с кровати у вас “вертолеты”.
2022-01-12T12:00
2022-01-12T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь
Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности после 35 лет. Как выстроить образ жизни, чтобы не свихнуться, высчитывая холестерин в еде, но избежать угрозы? Можно ли «покурить кальян с друзьями», выпить вина за ужином, и бежать ли к врачу, если при резком подъеме с кровати у вас “вертолеты”.
audio/mpeg
"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь
Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности после 35 лет. Как выстроить образ жизни, чтобы не свихнуться, высчитывая холестерин в еде, но избежать угрозы? Можно ли «покурить кальян с друзьями», выпить вина за ужином, и бежать ли к врачу, если при резком подъеме с кровати у вас “вертолеты”.
audio/mpeg
Есть ли “норма” холестерина (или это всё маркетинговые уловки), и можно ли повлиять на него, если пить рыбий жир? И можно ли успокоиться и лечь на диван, если ЭКГ показывает норму? О главных факторах риска после 30-ти лет, и о том, как адекватно подойти к профилактике заболеваний сердца, рассказывает кардиолог Оксана Дикур.01:42 Какая связь между ЗОЖ и сердечно-сосудистыми заболеваниями03:50 Можно ли курить кальян раз в неделю05:37 Если по ЭКГ все хорошо: можно ли успокоиться07:53 Холестерин: есть ли норма?09:06 Почему холестерин в сосудах и в еде - это разные вещи12:35 Можно ли повлиять на “плохой” холестерин с помощью рыбьего жира13:44 “Коньяк полезен для сердца”: что говорит наука19:04 “Звоночки”: когда стоит заняться своим сердцем20:05 Если резко встаешь, начинаются “вертолеты”: о чем это говорит и нормально ли этоСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 12.01.2022
 

"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь

Правда тела
"Правда тела". Cберечь сердце после 30-ти: как влияют холестерин и алкоголь
12:00
Читать ria.ru в
Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности после 35 лет. Как выстроить образ жизни, чтобы не свихнуться, высчитывая холестерин в еде, но избежать угрозы? Можно ли "покурить кальян с друзьями", выпить вина за ужином, и бежать ли к врачу, если при резком подъеме с кровати у вас “вертолеты”.
Есть ли “норма” холестерина (или это всё маркетинговые уловки), и можно ли повлиять на него, если пить рыбий жир? И можно ли успокоиться и лечь на диван, если ЭКГ показывает норму? О главных факторах риска после 30-ти лет, и о том, как адекватно подойти к профилактике заболеваний сердца, рассказывает кардиолог Оксана Дикур.
01:42 Какая связь между ЗОЖ и сердечно-сосудистыми заболеваниями
03:50 Можно ли курить кальян раз в неделю
05:37 Если по ЭКГ все хорошо: можно ли успокоиться
07:53 Холестерин: есть ли норма?
09:06 Почему холестерин в сосудах и в еде - это разные вещи
12:35 Можно ли повлиять на “плохой” холестерин с помощью рыбьего жира
13:44 “Коньяк полезен для сердца”: что говорит наука
19:04 “Звоночки”: когда стоит заняться своим сердцем
20:05 Если резко встаешь, начинаются “вертолеты”: о чем это говорит и нормально ли это
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Редактор Наталия Шашина
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