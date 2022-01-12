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Глава МВД Сербии пригрозил Владимиру Кара-Мурзе судебным иском
Глава МВД Сербии пригрозил Владимиру Кара-Мурзе судебным иском - РИА Новости, 12.01.2022
Глава МВД Сербии пригрозил Владимиру Кара-Мурзе судебным иском
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин пригрозил судом председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе за заявление о том, что сербский министр... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:38
2022-01-12T17:38
в мире
белград (город)
николай патрушев
москва
владимир кара-мурза
александр вулин
россия
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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин пригрозил судом председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе за заявление о том, что сербский министр якобы передал властям РФ аудиозаписи Кара-Мурзы, сделанные на территории Сербии.Кара-Мурза в негативном контексте прокомментировал в декабре сообщения сербских оппозиционных СМИ о том, что министр Вулин в хода визита в Москву передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву аудиозаписи Кара-Мурзы и участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде в мае 2021 года."Каждый неумный человек может иметь свое мнение, так же, как и каждый шпион может представляться гуманитарным работником или активистом любого типа. Не знаю, к какой категории относится российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, но знаю что он говорит неправду и должен будет ее доказывать перед сербским или российским судом, где смогу иском поставить его перед лицом правосудия", - цитирует МВД Сербии своего главу."Неправда, что министр полиции Сербии передает какие-либо данные кому-либо - опасная и расчетливая подлость с целью представить Сербию несуверенной страной, которой управляют другие. Секретарь Совбеза РФ господин Николай Патрушев, с которым я официально встречался несколько раз – друг Сербии и профессионал, который знает, что соблюдение закона и принцип равноправия в отношениях наших стран являются мерой всего и методом его и моей работы", - указал Вулин.Он также отметил, что в Сербии живут и работают тысячи россиян, так же как и тысячи сербов в России, а "распространением неправды о Сербии, России и наших службах безопасности - попытки внести неспокойствие среди наших граждан и распространить сербофобию и русофобию".
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в мире, белград (город), николай патрушев, москва, владимир кара-мурза, александр вулин, россия
17:38 12.01.2022
 
Глава МВД Сербии пригрозил Владимиру Кара-Мурзе судебным иском

Глава МВД Сербии Вулин пригрозил судебным иском журналисту Владимиру Кара-Мурзе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин пригрозил судом председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе за заявление о том, что сербский министр якобы передал властям РФ аудиозаписи Кара-Мурзы, сделанные на территории Сербии.
Кара-Мурза в негативном контексте прокомментировал в декабре сообщения сербских оппозиционных СМИ о том, что министр Вулин в хода визита в Москву передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву аудиозаписи Кара-Мурзы и участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде в мае 2021 года.
Российский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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"Каждый неумный человек может иметь свое мнение, так же, как и каждый шпион может представляться гуманитарным работником или активистом любого типа. Не знаю, к какой категории относится российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, но знаю что он говорит неправду и должен будет ее доказывать перед сербским или российским судом, где смогу иском поставить его перед лицом правосудия", - цитирует МВД Сербии своего главу.
"Неправда, что министр полиции Сербии передает какие-либо данные кому-либо - опасная и расчетливая подлость с целью представить Сербию несуверенной страной, которой управляют другие. Секретарь Совбеза РФ господин Николай Патрушев, с которым я официально встречался несколько раз – друг Сербии и профессионал, который знает, что соблюдение закона и принцип равноправия в отношениях наших стран являются мерой всего и методом его и моей работы", - указал Вулин.
Он также отметил, что в Сербии живут и работают тысячи россиян, так же как и тысячи сербов в России, а "распространением неправды о Сербии, России и наших службах безопасности - попытки внести неспокойствие среди наших граждан и распространить сербофобию и русофобию".
 
В миреБелград (город)Николай ПатрушевМоскваВладимир Кара-МурзаАлександр ВулинРоссия
 
 
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