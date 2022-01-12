Глава МВД Сербии пригрозил Владимиру Кара-Мурзе судебным иском
Глава МВД Сербии Вулин пригрозил судебным иском журналисту Владимиру Кара-Мурзе
Глава МВД Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин пригрозил судом председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе за заявление о том, что сербский министр якобы передал властям РФ аудиозаписи Кара-Мурзы, сделанные на территории Сербии.
Кара-Мурза в негативном контексте прокомментировал в декабре сообщения сербских оппозиционных СМИ о том, что министр Вулин в хода визита в Москву передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву аудиозаписи Кара-Мурзы и участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде в мае 2021 года.
18 февраля 2021, 16:10Кара-Мурза-младший подал заявление в СК о возбуждении дела о покушении
"Каждый неумный человек может иметь свое мнение, так же, как и каждый шпион может представляться гуманитарным работником или активистом любого типа. Не знаю, к какой категории относится российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, но знаю что он говорит неправду и должен будет ее доказывать перед сербским или российским судом, где смогу иском поставить его перед лицом правосудия", - цитирует МВД Сербии своего главу.
"Неправда, что министр полиции Сербии передает какие-либо данные кому-либо - опасная и расчетливая подлость с целью представить Сербию несуверенной страной, которой управляют другие. Секретарь Совбеза РФ господин Николай Патрушев, с которым я официально встречался несколько раз – друг Сербии и профессионал, который знает, что соблюдение закона и принцип равноправия в отношениях наших стран являются мерой всего и методом его и моей работы", - указал Вулин.
Он также отметил, что в Сербии живут и работают тысячи россиян, так же как и тысячи сербов в России, а "распространением неправды о Сербии, России и наших службах безопасности - попытки внести неспокойствие среди наших граждан и распространить сербофобию и русофобию".