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Суд признал увольнение вице-губернатора Рязанской области законным
Суд признал увольнение вице-губернатора Рязанской области законным - РИА Новости, 12.01.2022
Суд признал увольнение вице-губернатора Рязанской области законным
Рязанский областной суд признал законным увольнение вице-губернатора Михаила Семенова, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:21
2022-01-12T17:21
происшествия
рязанская область
рязанский областной суд
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Рязанский областной суд признал законным увольнение вице-губернатора Михаила Семенова, сообщается на сайте суда.В октябре прошлого года губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что подписал постановление об освобождении Семенова от должности вице-губернатора "на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне". Этот пост Семенов занимал с сентября 2021 года."Двенадцатого января 2022 года в Рязанском областном суде завершилось рассмотрение дела по гражданскому иску Семенова М.О. к правительству Рязанской области о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом заседании, так как было связано со сведениями, содержащими гостайну."Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220111/sud-1767310383.html
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происшествия, рязанская область, рязанский областной суд, николай любимов
17:21 12.01.2022
 
Суд признал увольнение вице-губернатора Рязанской области законным

Суд признал увольнение вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова законным

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Рязанский областной суд признал законным увольнение вице-губернатора Михаила Семенова, сообщается на сайте суда.
В октябре прошлого года губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что подписал постановление об освобождении Семенова от должности вице-губернатора "на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне". Этот пост Семенов занимал с сентября 2021 года.
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"Двенадцатого января 2022 года в Рязанском областном суде завершилось рассмотрение дела по гражданскому иску Семенова М.О. к правительству Рязанской области о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом заседании, так как было связано со сведениями, содержащими гостайну.
"Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным", - отмечается в релизе.
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ПроисшествияРязанская областьРязанский областной судНиколай Любимов
 
 
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