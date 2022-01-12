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Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России - РИА Новости, 12.01.2022
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:39
2022-01-12T17:47
в мире
киев
мид нидерландов
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду."В рамках консолидации международной поддержки Украины и сдерживания агрессии России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра… Главы МИД отдельно обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, охватывающего три направления: политическое, экономическое и направление безопасности. В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил приоритетность международных усилий по укреплению оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что в ходе разговора стороны также коснулись вопроса требований РФ к НАТО. "Главы украинской и нидерландской дипломатии скоординировали позиции на фоне продолжающихся дипломатических контактов с Россией в Европе. Министры отметили неприемлемость российских требований влиять на дальнейший характер отношений Украины с НАТО и ЕС. Вопке Хукстра подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - добавили в МИД.Отдельно дипломаты коснулись вопроса привлечения виновных в крушении самолета МН17 и ситуацию с безопасностью возле границ Украины и в Донбассе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html
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в мире, киев, мид нидерландов, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
17:39 12.01.2022 (обновлено: 17:47 12.01.2022)
 
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России

Главы МИД Украины Кулеба и Нидерландов Хукстра обсудили сдерживание России

© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.
"В рамках консолидации международной поддержки Украины и сдерживания агрессии России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра… Главы МИД отдельно обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, охватывающего три направления: политическое, экономическое и направление безопасности. В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил приоритетность международных усилий по укреплению оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
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Отмечается, что в ходе разговора стороны также коснулись вопроса требований РФ к НАТО. "Главы украинской и нидерландской дипломатии скоординировали позиции на фоне продолжающихся дипломатических контактов с Россией в Европе. Министры отметили неприемлемость российских требований влиять на дальнейший характер отношений Украины с НАТО и ЕС. Вопке Хукстра подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - добавили в МИД.
Отдельно дипломаты коснулись вопроса привлечения виновных в крушении самолета МН17 и ситуацию с безопасностью возле границ Украины и в Донбассе.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевМИД НидерландовНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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