17:39 12.01.2022 (обновлено: 17:47 12.01.2022)
Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России
Главы МИД Украины Кулеба и Нидерландов Хукстра обсудили сдерживание России
Министерство иностранных дел Украины
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.
"В рамках консолидации международной поддержки Украины и сдерживания агрессии России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра… Главы МИД отдельно обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, охватывающего три направления: политическое, экономическое и направление безопасности. В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил приоритетность международных усилий по укреплению оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Отмечается, что в ходе разговора стороны также коснулись вопроса требований РФ к НАТО. "Главы украинской и нидерландской дипломатии скоординировали позиции на фоне продолжающихся дипломатических контактов с Россией в Европе. Министры отметили неприемлемость российских требований влиять на дальнейший характер отношений Украины с НАТО и ЕС. Вопке Хукстра подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - добавили в МИД.
Отдельно дипломаты коснулись вопроса привлечения виновных в крушении самолета МН17 и ситуацию с безопасностью возле границ Украины и в Донбассе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.