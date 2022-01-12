https://ria.ru/20220112/sderzhivanie-1767536290.html

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России - РИА Новости, 12.01.2022

Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили сдерживание России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:39

2022-01-12T17:39

2022-01-12T17:47

в мире

киев

мид нидерландов

нато

мид украины

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/14/1512581454_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_ba3f62be64658f27a4a2a47bf3b2ba72.jpg

КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обсудили по телефону способы сдерживания РФ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду."В рамках консолидации международной поддержки Украины и сдерживания агрессии России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра… Главы МИД отдельно обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, охватывающего три направления: политическое, экономическое и направление безопасности. В этом контексте Дмитрий Кулеба отметил приоритетность международных усилий по укреплению оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что в ходе разговора стороны также коснулись вопроса требований РФ к НАТО. "Главы украинской и нидерландской дипломатии скоординировали позиции на фоне продолжающихся дипломатических контактов с Россией в Европе. Министры отметили неприемлемость российских требований влиять на дальнейший характер отношений Украины с НАТО и ЕС. Вопке Хукстра подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины"", - добавили в МИД.Отдельно дипломаты коснулись вопроса привлечения виновных в крушении самолета МН17 и ситуацию с безопасностью возле границ Украины и в Донбассе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, мид нидерландов, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия