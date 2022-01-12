https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767576782.html

Госдеп прокомментировал проект санкций против России

Госдеп прокомментировал проект санкций против России - РИА Новости, 12.01.2022

Госдеп прокомментировал проект санкций против России

США надеются, что вводить новые санкции против России не придется, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:27

2022-01-12T22:27

2022-01-12T23:01

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нато

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США надеются, что вводить новые санкции против России не придется, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что Вашингтон надеется, что "Россия выберет вовлеченность в дипломатический процесс". "Мы готовы в высокой степени продолжать дипломатию, это остается предпочтительным", - подчеркнул Прайс.По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут значительные последствия.Ранее сенаторы-демократы в США представили проект закона о санкциях против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Документом предполагаются санкции против президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767067225.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир путин, нато, нед прайс