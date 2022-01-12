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Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Госдеп прокомментировал проект санкций против России - РИА Новости, 12.01.2022
Госдеп прокомментировал проект санкций против России
США надеются, что вводить новые санкции против России не придется, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:27
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в мире
сша
россия
киев
владимир путин
нато
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США надеются, что вводить новые санкции против России не придется, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что Вашингтон надеется, что "Россия выберет вовлеченность в дипломатический процесс". "Мы готовы в высокой степени продолжать дипломатию, это остается предпочтительным", - подчеркнул Прайс.По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут значительные последствия.Ранее сенаторы-демократы в США представили проект закона о санкциях против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Документом предполагаются санкции против президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир путин, нато, нед прайс
22:27 12.01.2022 (обновлено: 23:01 12.01.2022)
 
Госдеп прокомментировал проект санкций против России

Госдеп: США предпочтут оставить угрозу о новых санкциях против России гипотетической

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США надеются, что вводить новые санкции против России не придется, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию", - сказал Прайс на брифинге.
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10 января, 14:04
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Он подчеркнул, что Вашингтон надеется, что "Россия выберет вовлеченность в дипломатический процесс". "Мы готовы в высокой степени продолжать дипломатию, это остается предпочтительным", - подчеркнул Прайс.
По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут значительные последствия.
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9 января, 18:38
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России
Ранее сенаторы-демократы в США представили проект закона о санкциях против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Документом предполагаются санкции против президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ПутинНАТОНед Прайс
 
 
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