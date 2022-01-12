https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей - РИА Новости, 12.01.2022
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей
США ввели санкции против компании "Парсек" и россиянина за связи с Северной Кореей, сообщает министерство финансов. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:11
2022-01-12T18:11
2022-01-12T18:22
сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Парсек" и россиянина за связи с Северной Кореей, сообщает министерство финансов.Как говорится в сообщении Минфина США, в санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию "Парсек", зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара.Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.Минфин указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.
https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767507639.html
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кндр (северная корея)
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сша, россия, экономика, в мире, кндр (северная корея), владивосток, москва, министерство финансов сша, санкции
18:11 12.01.2022 (обновлено: 18:22 12.01.2022)
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей
США ввели санкции против компании "Парсек" и россиянина из-за связи с Северной Кореей