https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html

США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей

США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей - РИА Новости, 12.01.2022

США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей

США ввели санкции против компании "Парсек" и россиянина за связи с Северной Кореей, сообщает министерство финансов. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:11

2022-01-12T18:11

2022-01-12T18:22

сша

россия

экономика

в мире

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владивосток

москва

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Парсек" и россиянина за связи с Северной Кореей, сообщает министерство финансов.Как говорится в сообщении Минфина США, в санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию "Парсек", зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара.Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.Минфин указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767507639.html

сша

россия

кндр (северная корея)

владивосток

москва

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