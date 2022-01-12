15:14 12.01.2022 (обновлено: 15:34 12.01.2022)
СМИ: сенаторы-демократы предложат новый пакет санкций против России
Washington Post: сенаторы предложат новый пакет санкций против России на случай эскалации
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы США представят в среду новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента Владимира Путина, они могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на попавшие в их распоряжение документы.
"Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину", - сообщает газета. По ее данным, предлагаемые демократами санкции США против РФ могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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