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СМИ: сенаторы-демократы предложат новый пакет санкций против России
СМИ: сенаторы-демократы предложат новый пакет санкций против России - РИА Новости, 12.01.2022
СМИ: сенаторы-демократы предложат новый пакет санкций против России
Сенаторы-демократы США представят в среду новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента Владимира Путина, они могут быть введены в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:14
2022-01-12T15:34
сша
россия
в мире
демократическая партия сша
владимир путин
сенат сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы США представят в среду новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента Владимира Путина, они могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на попавшие в их распоряжение документы."Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину", - сообщает газета. По ее данным, предлагаемые демократами санкции США против РФ могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/peskov-1767311912.html
https://ria.ru/20211231/blago-1766259755.html
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сша, россия, в мире, демократическая партия сша, владимир путин, сенат сша, ситуация в днр и лнр
15:14 12.01.2022 (обновлено: 15:34 12.01.2022)
 
СМИ: сенаторы-демократы предложат новый пакет санкций против России

Washington Post: сенаторы предложат новый пакет санкций против России на случай эскалации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы США представят в среду новый пакет санкций против РФ, включая лично российского президента Владимира Путина, они могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на попавшие в их распоряжение документы.
"Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину", - сообщает газета. По ее данным, предлагаемые демократами санкции США против РФ могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 12:35
Угрозы санкций США вряд ли повлияют на Россию, заявил Песков
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 06:42
Эксперт заявил, что возможные санкции США будут благом для России
 
СШАРоссияВ миреДемократическая партия СШАВладимир ПутинСенат СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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