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https://ria.ru/20220112/samolet-1767555334.html
Первый полет самого мощного российского бомбардировщика. Видео
Опубликовано видео первого полета вновь построенного ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 12.01.2022
Первый полет самого мощного российского бомбардировщика. Видео
Опубликована видеозапись полета заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:13
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безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
ту-160
ту-160м
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Опубликована видеозапись полета заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.На кадрах видно, как самолет взлетает, выполняет маневры и приземляется.Полет проходил на высоте 600 метров и длился около получаса.Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнял, что самолет состоит из модернизированного оборудования на 80 процентов, несмотря на сохранение первоначального внешнего облика.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.
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безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ту-160, ту-160м, россия
19:13 12.01.2022 (обновлено: 21:47 12.01.2022)
 
Опубликовано видео первого полета вновь построенного ракетоносца Ту-160М

Опубликовано видео полета первого собранного с нуля в России ракетоносца Ту-160М

© Фото : ОАКСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : ОАК
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Опубликована видеозапись полета заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.
На кадрах видно, как самолет взлетает, выполняет маневры и приземляется.
Полет проходил на высоте 600 метров и длился около получаса.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнял, что самолет состоит из модернизированного оборудования на 80 процентов, несмотря на сохранение первоначального внешнего облика.
Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.
Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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БезопасностьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехТу-160Ту-160МРоссия
 
 
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