https://ria.ru/20220112/samolet-1767555334.html
Первый полет самого мощного российского бомбардировщика. Видео
Опубликовано видео первого полета вновь построенного ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 12.01.2022
Первый полет самого мощного российского бомбардировщика. Видео
Опубликована видеозапись полета заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:13
2022-01-12T19:13
2022-01-12T21:47
безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
ту-160
ту-160м
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Опубликована видеозапись полета заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.На кадрах видно, как самолет взлетает, выполняет маневры и приземляется.Полет проходил на высоте 600 метров и длился около получаса.Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнял, что самолет состоит из модернизированного оборудования на 80 процентов, несмотря на сохранение первоначального внешнего облика.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.
https://ria.ru/20211225/samolet-1765441154.html
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безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ту-160, ту-160м, россия
19:13 12.01.2022 (обновлено: 21:47 12.01.2022)
Опубликовано видео первого полета вновь построенного ракетоносца Ту-160М
Опубликовано видео полета первого собранного с нуля в России ракетоносца Ту-160М