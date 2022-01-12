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В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров - РИА Новости, 12.01.2022
В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
Дело о применении насилия в отношении представителя власти завели на жителя Рязанской области, протащившего за своим автомобилем полицейского на расстояние в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T23:32
2022-01-12T23:32
происшествия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Дело о применении насилия в отношении представителя власти завели на жителя Рязанской области, протащившего за своим автомобилем полицейского на расстояние в десятки метров, сообщало региональное следственное управление СК РФ.В сообщении уточняется, что 10 января по улице в Рязани ехала машина с пьяным водителем за рулем. Сотрудник ДПС подбежал к водителю, который притормозил на светофоре, и потребовал прекратить движение. Однако мужчина резко увеличил скорость. Полицейский успел схватить водителя за верхнюю одежду, принуждая остановиться, но тот продолжил маневры на автомобиле, протащив полицейского несколько десятков метров за машиной. Сотрудник полиции получил "повреждения в виде переломов нескольких костей скелета"."Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ, максимальная санкция лишение свободы на 10 лет – ред.)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, по уголовному делу назначены экспертизы. Руководитель следственного управления Владимир Никешкин направил руководству УМВД ходатайство "о поощрении сотрудника ДПС за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя".
https://ria.ru/20210811/politseyskiy-1745311076.html
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происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:32 12.01.2022
 
В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров

В Рязанской области завели дело на водителя, протащившего полицейского несколько метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Дело о применении насилия в отношении представителя власти завели на жителя Рязанской области, протащившего за своим автомобилем полицейского на расстояние в десятки метров, сообщало региональное следственное управление СК РФ.
В сообщении уточняется, что 10 января по улице в Рязани ехала машина с пьяным водителем за рулем. Сотрудник ДПС подбежал к водителю, который притормозил на светофоре, и потребовал прекратить движение. Однако мужчина резко увеличил скорость. Полицейский успел схватить водителя за верхнюю одежду, принуждая остановиться, но тот продолжил маневры на автомобиле, протащив полицейского несколько десятков метров за машиной. Сотрудник полиции получил "повреждения в виде переломов нескольких костей скелета".
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"Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ, максимальная санкция лишение свободы на 10 лет – ред.)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, по уголовному делу назначены экспертизы. Руководитель следственного управления Владимир Никешкин направил руководству УМВД ходатайство "о поощрении сотрудника ДПС за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя".
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