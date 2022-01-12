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Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес России
Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес России - РИА Новости, 12.01.2022
Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес России
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтонотказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от границ России. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:36
2022-01-12T06:36
2022-01-12T07:27
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтонотказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от границ России.Как заявил Антонов, НАТО пытается доминировать. "Нам некуда отступать. НАТО подобралось к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море, и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации", - заявил Антонов.
https://ria.ru/20220112/peregovory-1767431632.html
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в мире, сша, анатолий антонов, нато, вашингтон, россия
06:36 12.01.2022 (обновлено: 07:27 12.01.2022)
Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес России
Посол России в США Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивности в адрес Москвы