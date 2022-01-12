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Самарская область вошла в десятку национального туристического рейтинга
Самарская область вошла в десятку национального туристического рейтинга - РИА Новости, 12.01.2022
Самарская область вошла в десятку национального туристического рейтинга
Самарская область по итогам 2021 года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:30
2022-01-12T12:52
общество
самарская область
дмитрий азаров
русское географическое общество
новости - туризм
туристы
туризм
россия
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарская область по итогам 2021 года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга, сообщает пресс-служба правительства региона."Самарская область по итогам прошлого года вошла в число топ-10 национального туристического рейтинга", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, составители рейтинга – журнал о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" – собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.По итогам седьмого исследования Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге. Если в 2019 году регион занимал 20-ю строчку, а в 2020-м – 14-ю, то по итогам прошлого года регион вошел в топ-10, сказано в релизе. По информации пресс-службы, в 2021 году Самарскую область посетили 1,6 миллиона человек, что на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 30,6% больше, чем в 2019 году.Отмечается, что приоритетным видом туризма для Самарской области является экологический. Этому способствуют уникальные природные ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального и три федерального значения. Активными темпами в регионе развивается медицинский туризм.Сейчас в Самарской области идет работа по созданию и модернизации необходимой инфраструктуры. Так, регион заключил соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", которое направлено на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил соглашение с Русским географическим обществом, направленное, в том числе, на сохранение и защиту природных ресурсов региона.Также в Самарской области сформирована комплексная программа по развитию туристической привлекательности как городских, так и сельских территорий. Кроме того, в прошлом году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма."Туристическая отрасль, на мой взгляд, сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, направленных на увеличение туристической привлекательности региона. Например, мы комплексно подошли к развитию села Ширяево, где немало достопримечательностей. Уникальное место ежегодно привлекает свыше 70 тысяч туристов с разных уголков России и мира. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов", – цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20211230/azarov-1766221813.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, русское географическое общество, новости - туризм, туристы, туризм, россия
11:30 12.01.2022 (обновлено: 12:52 12.01.2022)
 
Самарская область вошла в десятку национального туристического рейтинга

Самарская область вошла в десятку национального туристического рейтинга

© Фото предоставлено правительством Самарской области Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга
 Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарская область по итогам 2021 года вошла в топ-10 национального туристического рейтинга, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Самарская область по итогам прошлого года вошла в число топ-10 национального туристического рейтинга", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, составители рейтинга – журнал о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" – собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.
По итогам седьмого исследования Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге. Если в 2019 году регион занимал 20-ю строчку, а в 2020-м – 14-ю, то по итогам прошлого года регион вошел в топ-10, сказано в релизе. По информации пресс-службы, в 2021 году Самарскую область посетили 1,6 миллиона человек, что на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 30,6% больше, чем в 2019 году.
Отмечается, что приоритетным видом туризма для Самарской области является экологический. Этому способствуют уникальные природные ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального и три федерального значения. Активными темпами в регионе развивается медицинский туризм.
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Сейчас в Самарской области идет работа по созданию и модернизации необходимой инфраструктуры. Так, регион заключил соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", которое направлено на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил соглашение с Русским географическим обществом, направленное, в том числе, на сохранение и защиту природных ресурсов региона.
Также в Самарской области сформирована комплексная программа по развитию туристической привлекательности как городских, так и сельских территорий. Кроме того, в прошлом году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
© Фото предоставлено правительством Самарской области Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга
 Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга
"Туристическая отрасль, на мой взгляд, сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, направленных на увеличение туристической привлекательности региона. Например, мы комплексно подошли к развитию села Ширяево, где немало достопримечательностей. Уникальное место ежегодно привлекает свыше 70 тысяч туристов с разных уголков России и мира. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов", – цитирует Азарова пресс-служба.
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