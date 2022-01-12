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Липецкая область
https://ria.ru/20220112/remont-1767466397.html
В Липецкой области в 2022 году отремонтируют три плотины
В Липецкой области в 2022 году отремонтируют три плотины - РИА Новости, 12.01.2022
В Липецкой области в 2022 году отремонтируют три плотины
Капитальный ремонт трёх гидротехнических сооружений в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах Липецкой области будет проведен в 2022 году за счет средств РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:45
2022-01-12T11:45
липецкая область
тербунский район
измалковский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт трёх гидротехнических сооружений в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах Липецкой области будет проведен в 2022 году за счет средств регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что первой будет отремонтирована плотина в деревне Гущин Колодезь Долгоруковского района. Из областного бюджета для этих целей выделено более 6,5 миллиона рублей. Контракт на проведение работ уже заключен. Особое внимание в ходе ремонта планируется уделить повышению технической безопасности плотины, что повлияет на качество жизни людей, проживающих в селе, а также позволит избежать аварийных ситуаций. Как отметили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, за последние пять лет в Липецкой области проведён капитальный ремонт более 40 гидротехнических сооружений."Повышение уровня безопасности таких сооружений – важная задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", - отметил Артамонов.Он также обратил внимание на экологическую составляющую проекта, отметив, что в регионе ведётся большая работа по сохранению водных объектов. В прошлом году были расчищены 2,7 километра протоки реки Воронеж в Добровском районе. Началась расчистка четырёх километров реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района. В 2022 году экологи приступят к расчистке притока Дона – реки Сосна в Долоруковском и Измалковском районах, будет проведена реабилитация четырёх прудов.
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тербунский район, измалковский район, игорь артамонов
11:45 12.01.2022
 

В Липецкой области в 2022 году отремонтируют три плотины

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт трёх гидротехнических сооружений в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах Липецкой области будет проведен в 2022 году за счет средств регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что первой будет отремонтирована плотина в деревне Гущин Колодезь Долгоруковского района. Из областного бюджета для этих целей выделено более 6,5 миллиона рублей. Контракт на проведение работ уже заключен. Особое внимание в ходе ремонта планируется уделить повышению технической безопасности плотины, что повлияет на качество жизни людей, проживающих в селе, а также позволит избежать аварийных ситуаций. Как отметили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, за последние пять лет в Липецкой области проведён капитальный ремонт более 40 гидротехнических сооружений.
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Вчера, 14:49Липецкая область
Отделение психоневрологической больницы отремонтировали в Липецке
"Повышение уровня безопасности таких сооружений – важная задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", - отметил Артамонов.
Он также обратил внимание на экологическую составляющую проекта, отметив, что в регионе ведётся большая работа по сохранению водных объектов. В прошлом году были расчищены 2,7 километра протоки реки Воронеж в Добровском районе. Началась расчистка четырёх километров реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района. В 2022 году экологи приступят к расчистке притока Дона – реки Сосна в Долоруковском и Измалковском районах, будет проведена реабилитация четырёх прудов.
 
Липецкая областьТербунский районИзмалковский районИгорь Артамонов
 
 
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