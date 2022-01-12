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В Архангельской области супругов обвинили в истязании шестилетнего сына

В Архангельской области супругов обвинили в истязании шестилетнего сына - РИА Новости, 12.01.2022

В Архангельской области супругов обвинили в истязании шестилетнего сына

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении супругов из Онежского района, которых подозревают в истязании шестилетнего сына... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:25

2022-01-12T11:25

2022-01-12T11:25

происшествия

онежский район

архангельская область

россия

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МУРМАНСК, 12 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении супругов из Онежского района, которых подозревают в истязании шестилетнего сына женщины, семейную пару заключили под стражу, сообщили в региональном СУСК РФ."По версии следствия, в период с августа 2021 года по январь 2022 года по месту жительства в Онежском районе подозреваемые на почве личной неприязни к шестилетнему сыну женщины, используя незначительные поводы, выражая недовольство его поведением, систематически наносили мальчику побои, причиняя физические и психические страдания", - говорится в сообщении.По данным ведомства, о произошедшем стало известно после того, как ребенку потребовалась медицинская помощь, его изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение в областном центре. Дела возбуждены по статьям об истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении, добавили в СУСК.Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/golod-1757977547.html

онежский район

архангельская область

россия

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происшествия, онежский район, архангельская область, россия