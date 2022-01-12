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https://ria.ru/20220112/reanimatsiya-1767532123.html
Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации
Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации - РИА Новости, 12.01.2022
Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации
Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком, находится в реанимации в Алтайском крае, сестра умершего также в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:19
2022-01-12T17:25
происшествия
алтайский край
бийск
госдума рф
здоровье - общество
россия
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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком, находится в реанимации в Алтайском крае, сестра умершего также в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Пострадавшие в Бийске девочки госпитализированы в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки удовлетворительное, консультирована с краевыми специалистами, выбрана тактика лечения, на фоне которого врачи уже отмечают положительную динамику. Состояние пациентки Детской городской поликлиники медицинские работники также оценивают как стабильное, с положительной динамикой. Пока ребенок находится в реанимации, но в ближайшее время планируется ее перевод в обычную палату", - рассказали в пресс-службе.После этого случая в Госдуме заявили, что требования к продаже вейпов должны быть аналогичны требованиям к продаже табака, будет разработан соответствующий законопроект.
https://ria.ru/20211128/sigarety-1761096808.html
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происшествия, алтайский край, бийск, госдума рф, здоровье - общество, россия
17:19 12.01.2022 (обновлено: 17:25 12.01.2022)
 
Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации

Одна из девушек, куривших вейп с погибшим мальчиком на Алтае, находится в реанимации

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках вейпы
Девушка держит в руках вейпы - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Девушка держит в руках вейпы
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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком, находится в реанимации в Алтайском крае, сестра умершего также в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Пострадавшие в Бийске девочки госпитализированы в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки удовлетворительное, консультирована с краевыми специалистами, выбрана тактика лечения, на фоне которого врачи уже отмечают положительную динамику. Состояние пациентки Детской городской поликлиники медицинские работники также оценивают как стабильное, с положительной динамикой. Пока ребенок находится в реанимации, но в ближайшее время планируется ее перевод в обычную палату", - рассказали в пресс-службе.
После этого случая в Госдуме заявили, что требования к продаже вейпов должны быть аналогичны требованиям к продаже табака, будет разработан соответствующий законопроект.
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