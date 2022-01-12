https://ria.ru/20220112/reanimatsiya-1767532123.html

Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации

Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации - РИА Новости, 12.01.2022

Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации

Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком, находится в реанимации в Алтайском крае, сестра умершего также в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:19

2022-01-12T17:19

2022-01-12T17:25

происшествия

алтайский край

бийск

госдума рф

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150005/21/1500052141_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_4e4110c55869c6aa69e66553e5fda633.jpg

БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Одна из девушек, куривших вейп с погибшим двенадцатилетним мальчиком, находится в реанимации в Алтайском крае, сестра умершего также в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Пострадавшие в Бийске девочки госпитализированы в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки удовлетворительное, консультирована с краевыми специалистами, выбрана тактика лечения, на фоне которого врачи уже отмечают положительную динамику. Состояние пациентки Детской городской поликлиники медицинские работники также оценивают как стабильное, с положительной динамикой. Пока ребенок находится в реанимации, но в ближайшее время планируется ее перевод в обычную палату", - рассказали в пресс-службе.После этого случая в Госдуме заявили, что требования к продаже вейпов должны быть аналогичны требованиям к продаже табака, будет разработан соответствующий законопроект.

https://ria.ru/20211128/sigarety-1761096808.html

https://ria.ru/20220105/tabak-1766603452.html

алтайский край

бийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, бийск, госдума рф, здоровье - общество, россия