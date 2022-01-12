https://ria.ru/20220112/razlichiya-1767569091.html

Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО

Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО

Фундаментальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях, заявил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:44

2022-01-12T20:44

2022-01-12T20:44

в мире

москва

александр грушко

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762279281_0:21:2992:1704_1920x0_80_0_0_5352c2d6222bb825a51e639ad0121b55.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Фундаментальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Фундаментальные различия в подходах к обеспечению европейской безопасности, конечно, не позволили сегодня нам принять конкретное решение в отношении алгоритма наших дальнейших действий", - сказал Грушко по итогам заседания Совета РФ - НАТО.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, александр грушко, нато, россия