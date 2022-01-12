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Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО
Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО
Фундаментальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях, заявил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:44
2022-01-12T20:44
2022-01-12T20:44
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Фундаментальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Фундаментальные различия в подходах к обеспечению европейской безопасности, конечно, не позволили сегодня нам принять конкретное решение в отношении алгоритма наших дальнейших действий", - сказал Грушко по итогам заседания Совета РФ - НАТО.
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в мире, москва, александр грушко, нато, россия
Грушко заявил о фундаментальных различиях в подходах России и НАТО
Грушко: различия в подходах России и НАТО не позволили принять решение о дальнейших шагах