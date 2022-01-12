13:18 12.01.2022 (обновлено: 13:32 12.01.2022)
В Кремле опровергли сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте
Пресс-секретарь Путина Песков посоветовал отписаться от анонсирующих QR-коды на транспорте
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналов, в которых говорится о принятии законопроекта о введении QR-кодов до 1 февраля.
"Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - сказал Песков после того как журналист сообщил, что в Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на некие источники в Госдуме, что в связи с наступающей волной штамма "омикрон" законопроект о введении с 1 февраля QR-кода для транспорта и общественных мест будет принят.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.