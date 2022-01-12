https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html

В Кремле опровергли сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте

В Кремле опровергли сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле опровергли сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналов, в которых говорится о принятии законопроекта о введении QR-кодов до РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:18

2022-01-12T13:18

2022-01-12T13:32

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналов, в которых говорится о принятии законопроекта о введении QR-кодов до 1 февраля."Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - сказал Песков после того как журналист сообщил, что в Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на некие источники в Госдуме, что в связи с наступающей волной штамма "омикрон" законопроект о введении с 1 февраля QR-кода для транспорта и общественных мест будет принят.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763516293.html

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