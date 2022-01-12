https://ria.ru/20220112/pyl-1767571663.html

Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой

Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой - РИА Новости, 12.01.2022

Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой

Алмазная пыль может появиться в небе Москвы утром в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:11

2022-01-12T21:11

2022-01-12T21:11

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алмазная пыль может появиться в небе Москвы утром в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге минус 15-20, на севере минус 20-25, местами до минус 28. В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда - осадками ясного неба", - рассказал Тишковец.Он отметил, что эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать, как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явления, как ложная луна или солнце, световые столбы и так далее."В европейской мифологии их еще называют "око погоды", "солнечный волк", "петушиный глаз" и так далее. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220112/moskva-1767506040.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода