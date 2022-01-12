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Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой
Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой - РИА Новости, 12.01.2022
Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой
Алмазная пыль может появиться в небе Москвы утром в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:11
2022-01-12T21:11
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алмазная пыль может появиться в небе Москвы утром в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге минус 15-20, на севере минус 20-25, местами до минус 28. В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда - осадками ясного неба", - рассказал Тишковец.Он отметил, что эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать, как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явления, как ложная луна или солнце, световые столбы и так далее."В европейской мифологии их еще называют "око погоды", "солнечный волк", "петушиный глаз" и так далее. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20220112/moskva-1767506040.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
21:11 12.01.2022
 
Жители столицы смогут увидеть "алмазную пыль" в небе над Москвой

Сотрудник "Фобоса" Тишковец: "алмазная пыль" может появиться в небе над Москвой в четверг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алмазная пыль может появиться в небе Москвы утром в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге минус 15-20, на севере минус 20-25, местами до минус 28. В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда - осадками ясного неба", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать, как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явления, как ложная луна или солнце, световые столбы и так далее.
"В европейской мифологии их еще называют "око погоды", "солнечный волк", "петушиный глаз" и так далее. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду", - добавил синоптик.
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