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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220112/puteshestviya-1767302966.html
Туристы рассказали о самых запомнившихся происшествиях в круизах
Туристы рассказали о самых запомнившихся происшествиях в круизах - РИА Новости, 12.01.2022
Туристы рассказали о самых запомнившихся происшествиях в круизах
Туристы вспомнили самые драматические случаи, произошедшие во время круизов, сообщает Express. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:19
2022-01-12T06:19
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Туристы вспомнили самые драматические случаи, произошедшие во время круизов, сообщает Express.На специализированном форуме, где поклонники отдыха на больших кораблях делятся опытом, один из путешественников рассказал, что на глазах десятков зевак мужчина во время ссоры выбросил за борт чемодан своей девушки. "У нее там было все — деньги, банковские карты, паспорт и другие документы, — пишет очевидец. — Команда поместила дебошира в трюм до конца круиза — оставалось еще пять дней".Нарушителя вывели с корабля в наручниках, когда судно вернулось в порт. "Пострадавшая отомстила бывшему еще во время отдыха: его кредитная карта была указана для расчетов на корабле, и она потратила кучу денег", — вспоминает свидетель.Другой пользователь рассказал, как его отец поссорился на борту со своей возлюбленной. "Она пригрозила выбросить в океан кольцо с бриллиантом за 20 тысяч долларов, подаренное в честь помолвки, — вспоминает турист. — Но не стала. Зато на следующий день выкинула в море его мобильный телефон". Парочку расселили, но прерывать их путешествие не стали. Прошло 15 лет, и пара до сих пор вместе.Алкоголь — еще одна частая причина драматических событий на борту, особенно когда туристы выбирают путевки по системе "все включено". "В моем первом круизе лучший друг брата подрался с отдыхающим, который в ночном баре пытался пролезть без очереди за пиццей, — вспоминает турист. — Они сломали несколько столов и стульев, конфликтующих разнимали родственники, а персонал утром чинил мебель".Дебоширов не наказали, но до конца круиза им заблокировали карточки, по которым можно было приобрести спиртное.
https://ria.ru/20211231/puteshestviya-1766193611.html
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новости - туризм, туристы, конфликты, круизы, туризм
06:19 12.01.2022
 
Туристы рассказали о самых запомнившихся происшествиях в круизах

Туристы рассказали, как заканчиваются во время круизов семейные ссоры и пьяные драки

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТурист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Туристы вспомнили самые драматические случаи, произошедшие во время круизов, сообщает Express.
На специализированном форуме, где поклонники отдыха на больших кораблях делятся опытом, один из путешественников рассказал, что на глазах десятков зевак мужчина во время ссоры выбросил за борт чемодан своей девушки. "У нее там было все — деньги, банковские карты, паспорт и другие документы, — пишет очевидец. — Команда поместила дебошира в трюм до конца круиза — оставалось еще пять дней".
Нарушителя вывели с корабля в наручниках, когда судно вернулось в порт. "Пострадавшая отомстила бывшему еще во время отдыха: его кредитная карта была указана для расчетов на корабле, и она потратила кучу денег", — вспоминает свидетель.
Другой пользователь рассказал, как его отец поссорился на борту со своей возлюбленной. "Она пригрозила выбросить в океан кольцо с бриллиантом за 20 тысяч долларов, подаренное в честь помолвки, — вспоминает турист. — Но не стала. Зато на следующий день выкинула в море его мобильный телефон". Парочку расселили, но прерывать их путешествие не стали. Прошло 15 лет, и пара до сих пор вместе.
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Дебоширов не наказали, но до конца круиза им заблокировали карточки, по которым можно было приобрести спиртное.
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