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Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира - РИА Новости, 12.01.2022
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Аэрофлот вошел в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал наиболее пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:52
2022-01-12T20:52
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэрофлот вошел в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал наиболее пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года, сообщает компания со ссылкой на данные ежегодного рейтинга On-Time Performance Review, публикуемого британским холдингом Cirium.Как следует из результатов годового исследования, по итогам 2021 года Аэрофлот выполнил 91,05% рейсов по расписанию и одновременно активно восстанавливал международные маршруты в Европу, Азию и на Ближний Восток.В сообщении отмечается, что в 2021 году Аэрофлот также неоднократно признавался самой пунктуальной авиакомпанией мира по итогам ежемесячных рейтингов пунктуальности Cirium.Cirium — глобальный поставщик аналитики в области индустрии путешествий, использующий при оценке работы авиакомпаний данные из сотен уникальных источников.
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новости компаний - экономика, азия, европа, аэрофлот
20:52 12.01.2022
 

Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэрофлот вошел в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал наиболее пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года, сообщает компания со ссылкой на данные ежегодного рейтинга On-Time Performance Review, публикуемого британским холдингом Cirium.
Как следует из результатов годового исследования, по итогам 2021 года Аэрофлот выполнил 91,05% рейсов по расписанию и одновременно активно восстанавливал международные маршруты в Европу, Азию и на Ближний Восток.
В сообщении отмечается, что в 2021 году Аэрофлот также неоднократно признавался самой пунктуальной авиакомпанией мира по итогам ежемесячных рейтингов пунктуальности Cirium.
Cirium — глобальный поставщик аналитики в области индустрии путешествий, использующий при оценке работы авиакомпаний данные из сотен уникальных источников.
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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