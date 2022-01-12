https://ria.ru/20220112/punktualnost-1767569810.html
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира - РИА Новости, 12.01.2022
Аэрофлот вошел в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Аэрофлот вошел в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал наиболее пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:52
2022-01-12T20:52
2022-01-12T20:52
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэрофлот вошел в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал наиболее пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года, сообщает компания со ссылкой на данные ежегодного рейтинга On-Time Performance Review, публикуемого британским холдингом Cirium.Как следует из результатов годового исследования, по итогам 2021 года Аэрофлот выполнил 91,05% рейсов по расписанию и одновременно активно восстанавливал международные маршруты в Европу, Азию и на Ближний Восток.В сообщении отмечается, что в 2021 году Аэрофлот также неоднократно признавался самой пунктуальной авиакомпанией мира по итогам ежемесячных рейтингов пунктуальности Cirium.Cirium — глобальный поставщик аналитики в области индустрии путешествий, использующий при оценке работы авиакомпаний данные из сотен уникальных источников.
https://ria.ru/20211229/aeroflot-1765982175.html
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