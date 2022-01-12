https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767479171.html

Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры

Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры - РИА Новости, 12.01.2022

Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры

Приоритетные задачи прокуратуры - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, надо эффективнее использовать представленные широкие... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:50

2022-01-12T12:50

2022-01-12T13:05

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Приоритетные задачи прокуратуры - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, надо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры."Одна из ваших приоритетных задач - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений. Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. И надо эффективнее использовать представленные вам широкие полномочия на всех этапах: от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

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общество, владимир путин, россия