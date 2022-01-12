12:50 12.01.2022 (обновлено: 13:05 12.01.2022)
Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры
Путин назвал борьбу с коррупцией и экстремизмом приоритетными задачами прокуратуры
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Приоритетные задачи прокуратуры - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, надо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
"Одна из ваших приоритетных задач - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений. Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. И надо эффективнее использовать представленные вам широкие полномочия на всех этапах: от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно", - сказал Путин.