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https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767425487.html
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры - РИА Новости, 12.01.2022
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:03
2022-01-12T01:03
общество
москва
владимир путин
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Генпрокурор вспомнил также слова президента России Владимира Путина о том, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом."И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне", - сказал Краснов.По его словам, сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности."Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!" - заявил Краснов.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767424787.html
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общество, москва, владимир путин, игорь краснов, россия
01:03 12.01.2022
 
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры. Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны. У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие. Сегодня прежде всего хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял - к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников", - говорится в поздравлении Краснова.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ
Генпрокурор вспомнил также слова президента России Владимира Путина о том, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом.
"И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне", - сказал Краснов.
Сотрудники прокуратуры РФ перед началом торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
00:31
День работника прокуратуры в России
По его словам, сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности.
"Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!" - заявил Краснов.
Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
00:47
Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинИгорь КрасновРоссия
 
 
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