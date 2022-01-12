https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767425487.html

Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры

Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры - РИА Новости, 12.01.2022

Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T01:03

2022-01-12T01:03

2022-01-12T01:03

общество

москва

владимир путин

игорь краснов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Генпрокурор вспомнил также слова президента России Владимира Путина о том, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом."И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне", - сказал Краснов.По его словам, сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности."Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!" - заявил Краснов.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767424787.html

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общество, москва, владимир путин, игорь краснов, россия