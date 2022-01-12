https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767424787.html

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России - РИА Новости, 12.01.2022

Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования прокуратуры РФ и обозначит... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:47

2022-01-12T00:47

2022-01-12T00:47

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования прокуратуры РФ и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, а российский генпрокурор Игорь Краснов в этот день проведет ряд встреч с главами иностранных делегаций.Как сообщили в Кремле, глава государства поздравит сотрудников Генпрокуратуры России с юбилеем и обозначит приоритетные задачи на будущее. Также состоится вручение государственных наград, наград Федерального Собрания и правительства России работникам органов и организаций российской прокуратуры.Кроме того, в этот же день состоится вручение погон высших классных чинов и наград президента России прокурорским работникам.На этот же день запланирована встреча генпрокурора Игоря Краснова с главами порядка 45 иностранных делегаций, прибывших для участия в торжественных мероприятиях. После этого состоится праздничный концерт, посвященный 300-летию прокуратуры России.В 2021 году правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея российской прокуратуры. В ноябре Игорь Краснов принял участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 300-летию.Летом прошлого года Генпрокуратура РФ отправила с кораблем "Прогресс МС-17" на международную космическую станцию бандероль с поздравлениями, приуроченными к 300-летию прокуратуры. Предполагается, что посылку, побывавшую в космосе, также передадут ведомству 12 января этого года.12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I была учреждена Российская прокуратура. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html

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общество, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия