https://ria.ru/20220112/problemy-1767567119.html

Россию и НАТО разделяют серьезные проблемы, констатировал Грушко

Россию и НАТО разделяют серьезные проблемы, констатировал Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Россию и НАТО разделяют серьезные проблемы, констатировал Грушко

Проблемы, которые разделяют Россию и НАТО, очень серьезные, и Москва пока не видит, как их можно преодолеть, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:30

2022-01-12T20:30

2022-01-12T20:30

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совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Проблемы, которые разделяют Россию и НАТО, очень серьезные, и Москва пока не видит, как их можно преодолеть, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."То, что делает сегодня НАТО, - это попытка принудить нас заниматься вопросами, которые мы, Российская Федерация, считаем принадлежат к прошлому, которое хочется забыть. Перед человечеством, перед всеми нами, стоят иные задачи", - сказал Грушко журналистам."Если говорить о деэскалации, то, конечно, мы дошли уже до края... Проблемы, которые нас сегодня разделяют, они достаточно серьезные, и пока не очень видно, как их можно преодолеть", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/grushko-1767565084.html

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в мире, сша, вена, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия