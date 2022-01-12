Грушко назвал формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой
Замглавы МИД Грушко: формулировка о присоединении Украины и Грузии к НАТО немыслима
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Логотип НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня - это расширение НАТО и "бухарестское решение" (саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году - ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Я сегодня еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски… Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО - это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", - сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
Он отметил, что подобное записанное на коленке "бухарестское решение" сегодня возводится в ранг государственной политики.
По его словам, опьяненный перспективой вступления в НАТО бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пустился на военную авантюру.
Совет Россия–НАТО (СРН) был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.