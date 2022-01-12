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Грушко назвал формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой
Грушко назвал формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко назвал формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой
Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:59
2022-01-12T21:59
в мире
украина
грузия
бельгия
михаил саакашвили
александр грушко
нато
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня - это расширение НАТО и "бухарестское решение" (саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году - ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Я сегодня еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски… Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО - это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", - сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия - НАТО.Он отметил, что подобное записанное на коленке "бухарестское решение" сегодня возводится в ранг государственной политики.По его словам, опьяненный перспективой вступления в НАТО бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пустился на военную авантюру.Совет Россия–НАТО (СРН) был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220112/nato-1767571382.html
https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html
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в мире, украина, грузия, бельгия, михаил саакашвили, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия
21:59 12.01.2022
 
Грушко назвал формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой

Замглавы МИД Грушко: формулировка о присоединении Украины и Грузии к НАТО немыслима

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Логотип НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня - это расширение НАТО и "бухарестское решение" (саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году - ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Я сегодня еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски… Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО - это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", - сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
21:06
В Бундестаге поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО
Он отметил, что подобное записанное на коленке "бухарестское решение" сегодня возводится в ранг государственной политики.
По его словам, опьяненный перспективой вступления в НАТО бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пустился на военную авантюру.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:32
Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией
Совет Россия–НАТО (СРН) был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
14:24
Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией
 
В миреУкраинаГрузияБельгияМихаил СаакашвилиАлександр ГрушкоНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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