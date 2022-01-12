https://ria.ru/20220112/prikhody-1767525008.html

РПЦ не намерена отнимать приходы у Александрийского патриархата в Африке

РПЦ не намерена отнимать приходы у Александрийского патриархата в Африке - РИА Новости, 12.01.2022

РПЦ не намерена отнимать приходы у Александрийского патриархата в Африке

Русская православная церковь, создавая экзархат в Африке, не стремится подорвать миссию Александрийского патриархата на его канонической территории или... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:52

2022-01-12T16:52

2022-01-12T16:52

религия

украина

африка

русская православная церковь

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

петр порошенко

митрополит волоколамский иларион

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Русская православная церковь, создавая экзархат в Африке, не стремится подорвать миссию Александрийского патриархата на его канонической территории или отторгнуть от него приходы, заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал раскольническую "Православную церковь Украины". Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. Двадцать девятого декабря 2021 года синод РПЦ обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке и принятии под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению. После этого Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" решением РПЦ и постановил обсудить его на синоде, который проходит в настоящее время. Синод Константинопольского патриархата назвал создание в Африке экзархата РПЦ "антиканоническим вторжением Русской церкви в юрисдикцию патриархии Александрии" и высказался за восстановление канонического порядка на Африканском континенте."Священный синод нашей Церкви принял решение образовать экзархат Африки не для того, чтобы подорвать миссию Александрийского патриархата или отторгнуть от него какие-то приходы. Русской церкви это не нужно и не интересно. Мы не испытываем никаких враждебных чувств ни по отношению к патриарху Феодору, ни по отношению к кому-либо из архиереев Александрийского патриархата", - сказал митрополит Иларион.По его словам, в РПЦ "всегда высоко оценивали ту поддержку канонического православия на Украине, которую последовательно оказывал патриарх Феодор вплоть до 2018 года"."Мы старались оказывать посильную помощь Александрийскому патриархату и не создавали на его территории свои приходы, хотя нас об этом просили многие русскоязычные верующие, проживающие в разных странах Африки. Но после того, как патриарх Феодор начал поминовение раскольничьего лидера и вступил в сослужение с раскольниками, сложилась беспрецедентная ситуация, в результате которой африканские клирики не пожелали последовать за своим патриархом в признании раскола и обратились к патриарху Московскому", - объяснил иерарх.Митрополит Иларион подчеркнул, что в РПЦ "не спешили с решением и ждали два года". "Но так как позиция патриарха Феодора не изменилась, а никто из архиереев Александрийского патриархата не выразил несогласия с этой позицией, мы сочли, что не можем более отказывать тем клирикам, которые попросили патриарха московского о принятии в юрисдикцию Русской церкви по одной единственной причине — той же самой, по которой мы были вынуждены разорвать общение с Александрийским патриархом", - заключил представитель РПЦ.В 2018 году по инициативе являвшегося тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и всея Африки Феодор Второй.

https://ria.ru/20220112/religiya-1767516524.html

https://ria.ru/20220112/afrika-1767452487.html

https://ria.ru/20211230/religiya-1766223233.html

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украина, африка, русская православная церковь, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), отдел внешних церковных связей московского патриархата, петр порошенко, митрополит волоколамский иларион, константинопольский патриархат