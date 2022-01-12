https://ria.ru/20220112/prigovor-1767538004.html

Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста

Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста - РИА Новости, 12.01.2022

Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста

Гражданин Украины получил на Кубани срок в колонии за ложное сообщение о готовящемся подрыве Крымского моста в момент проезда по нему президента России... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:46

2022-01-12T17:46

2022-01-12T17:58

происшествия

украина

темрюкский район

краснодарский край

республика крым

владимир путин

краснодарский краевой суд

крымский мост

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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Гражданин Украины получил на Кубани срок в колонии за ложное сообщение о готовящемся подрыве Крымского моста в момент проезда по нему президента России Владимира Путина в ходе открытия объекта, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как следует из сообщения, Темрюкский районный суд Кубани вынес приговор по делу в ноябре минувшего года, однако пресс-служба сообщила о нём только сейчас, после рассмотрения в апелляции и вступления в законную силу. Со ссылкой на приговор отмечается, что события имели место 15 мая 2018 года, в день торжественного открытия моста, в мероприятиях участвовал президент РФ Владимир Путин и другие руководители федеральных и региональных органов власти."Подсудимый, находясь на территории Украины, со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району и сообщил о том, что на транспортном переходе через Керченский пролив установлено два взрывных устройства, и во время проезда по мосту президента РФ будет произведен взрыв", - отмечается в сообщении.По итогам обследования моста взрывчатых веществ не нашли. Позднее гражданин Украины был установлен и задержан сотрудниками кубанского УФСБ. Он признал вину, объяснив поступок увлечением националистическим идеями. Его осудили по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, говорится в сообщении.Уточняется, что за полгода до этого приговора Евпаторийский горсуд Крыма осудил украинца ещё и по статье об экстремизме. По совокупности ему было назначено наказание в шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью по администрированию сайтов и групп в социальных сетях сроком на один год. Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд."Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора. Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210910/most-1749546018.html

https://ria.ru/20210909/sud-1749382024.html

https://ria.ru/20210814/most-1745726408.html

украина

темрюкский район

краснодарский край

республика крым

россия

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происшествия, украина, темрюкский район, краснодарский край, республика крым, владимир путин, краснодарский краевой суд, крымский мост, россия