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Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста
Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста - РИА Новости, 12.01.2022
Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста
Гражданин Украины получил на Кубани срок в колонии за ложное сообщение о готовящемся подрыве Крымского моста в момент проезда по нему президента России... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:46
2022-01-12T17:58
происшествия
украина
темрюкский район
краснодарский край
республика крым
владимир путин
краснодарский краевой суд
крымский мост
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Гражданин Украины получил на Кубани срок в колонии за ложное сообщение о готовящемся подрыве Крымского моста в момент проезда по нему президента России Владимира Путина в ходе открытия объекта, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как следует из сообщения, Темрюкский районный суд Кубани вынес приговор по делу в ноябре минувшего года, однако пресс-служба сообщила о нём только сейчас, после рассмотрения в апелляции и вступления в законную силу. Со ссылкой на приговор отмечается, что события имели место 15 мая 2018 года, в день торжественного открытия моста, в мероприятиях участвовал президент РФ Владимир Путин и другие руководители федеральных и региональных органов власти."Подсудимый, находясь на территории Украины, со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району и сообщил о том, что на транспортном переходе через Керченский пролив установлено два взрывных устройства, и во время проезда по мосту президента РФ будет произведен взрыв", - отмечается в сообщении.По итогам обследования моста взрывчатых веществ не нашли. Позднее гражданин Украины был установлен и задержан сотрудниками кубанского УФСБ. Он признал вину, объяснив поступок увлечением националистическим идеями. Его осудили по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, говорится в сообщении.Уточняется, что за полгода до этого приговора Евпаторийский горсуд Крыма осудил украинца ещё и по статье об экстремизме. По совокупности ему было назначено наказание в шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью по администрированию сайтов и групп в социальных сетях сроком на один год. Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд."Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора. Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210910/most-1749546018.html
https://ria.ru/20210909/sud-1749382024.html
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украина
темрюкский район
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республика крым
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происшествия, украина, темрюкский район, краснодарский край, республика крым, владимир путин, краснодарский краевой суд, крымский мост, россия
17:46 12.01.2022 (обновлено: 17:58 12.01.2022)
 
Украинца осудили на Кубани за ложное сообщение о подрыве Крымского моста

Суд на Кубани приговорил украинца к шести годам колонии за "минирование" Крымского моста

© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РК
Последствия снегопада на Крымском мосту
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Гражданин Украины получил на Кубани срок в колонии за ложное сообщение о готовящемся подрыве Крымского моста в момент проезда по нему президента России Владимира Путина в ходе открытия объекта, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Как следует из сообщения, Темрюкский районный суд Кубани вынес приговор по делу в ноябре минувшего года, однако пресс-служба сообщила о нём только сейчас, после рассмотрения в апелляции и вступления в законную силу. Со ссылкой на приговор отмечается, что события имели место 15 мая 2018 года, в день торжественного открытия моста, в мероприятиях участвовал президент РФ Владимир Путин и другие руководители федеральных и региональных органов власти.
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"Подсудимый, находясь на территории Украины, со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району и сообщил о том, что на транспортном переходе через Керченский пролив установлено два взрывных устройства, и во время проезда по мосту президента РФ будет произведен взрыв", - отмечается в сообщении.
По итогам обследования моста взрывчатых веществ не нашли. Позднее гражданин Украины был установлен и задержан сотрудниками кубанского УФСБ. Он признал вину, объяснив поступок увлечением националистическим идеями. Его осудили по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, говорится в сообщении.
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Уточняется, что за полгода до этого приговора Евпаторийский горсуд Крыма осудил украинца ещё и по статье об экстремизме. По совокупности ему было назначено наказание в шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься деятельностью по администрированию сайтов и групп в социальных сетях сроком на один год. Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд.
"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора. Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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