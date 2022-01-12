Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/prigovor-1767503365.html
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских
Тверской суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:01
2022-01-12T15:08
происшествия
москва
россия
сайд-мухамад джумаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767503042_25:0:1015:557_1920x0_80_0_0_50d7f42a2bde40ef0e05069612ad667b.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."Путём частичного сложения наказаний (Игумнову – ред.) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Его признали виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). Гособвинитель просил приговорить Игумнова к 8 годам колонии по совокупности преступлений.По данным следствия, на несогласованной акции 21-летний Игумнов вблизи улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.Как рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца 31 января, по итогам зимних протестов 2021 года было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство). Вторым осужденным за хулиганство стал тиктокер Константин Лакеев, который за повреждение служебного автомобиля 23 января получил 2 года и 8 месяцев колонии.По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Сайд-Мухамаду Джумаеву за драку с омоновцами, кадры которой разлетелись по интернету).
https://ria.ru/20210421/lopata-1729373668.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767503042_272:0:1015:557_1920x0_80_0_0_e5cacb7f9908b5839607e22bec0e756c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, сайд-мухамад джумаев
15:01 12.01.2022 (обновлено: 15:08 12.01.2022)
 
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских

Участнику незаконной акции в Москве, бросившему файер в полицейских, дали пять лет колонии

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВячеслав Игумнов, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия к представителям власти, во время оглашения приговора в Тверском суде города Москвы
Вячеслав Игумнов, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия к представителям власти, во время оглашения приговора в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Вячеслав Игумнов, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия к представителям власти, во время оглашения приговора в Тверском суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Путём частичного сложения наказаний (Игумнову – ред.) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Его признали виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). Гособвинитель просил приговорить Игумнова к 8 годам колонии по совокупности преступлений.
По данным следствия, на несогласованной акции 21-летний Игумнов вблизи улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Как рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца 31 января, по итогам зимних протестов 2021 года было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство). Вторым осужденным за хулиганство стал тиктокер Константин Лакеев, который за повреждение служебного автомобиля 23 января получил 2 года и 8 месяцев колонии.
По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Сайд-Мухамаду Джумаеву за драку с омоновцами, кадры которой разлетелись по интернету).
Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального держат смартфоны с включенными фонариками в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля 2021, 21:18
На незаконной акции в Москве задержали подростка с саперной лопатой
 
ПроисшествияМоскваРоссияСайд-Мухамад Джумаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России