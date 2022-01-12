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В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских
Тверской суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:01
2022-01-12T15:01
2022-01-12T15:08
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."Путём частичного сложения наказаний (Игумнову – ред.) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Его признали виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). Гособвинитель просил приговорить Игумнова к 8 годам колонии по совокупности преступлений.По данным следствия, на несогласованной акции 21-летний Игумнов вблизи улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.Как рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца 31 января, по итогам зимних протестов 2021 года было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство). Вторым осужденным за хулиганство стал тиктокер Константин Лакеев, который за повреждение служебного автомобиля 23 января получил 2 года и 8 месяцев колонии.По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Сайд-Мухамаду Джумаеву за драку с омоновцами, кадры которой разлетелись по интернету).
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происшествия, москва, россия, сайд-мухамад джумаев
15:01 12.01.2022 (обновлено: 15:08 12.01.2022)
В Москве вынесли приговор мужчине, бросившему файер в полицейских
Участнику незаконной акции в Москве, бросившему файер в полицейских, дали пять лет колонии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
назначил 5 лет колонии общего режима участнику несогласованной акции 23 января 2021 года Вячеславу Игумнову, бросившему файер в полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Путём частичного сложения наказаний (Игумнову – ред.) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Его признали виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). Гособвинитель просил приговорить Игумнова к 8 годам колонии по совокупности преступлений.
По данным следствия, на несогласованной акции 21-летний Игумнов вблизи улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, исполняющих обязанности по охране общественного порядка.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Как рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца 31 января, по итогам зимних протестов 2021 года было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство). Вторым осужденным за хулиганство стал тиктокер Константин Лакеев, который за повреждение служебного автомобиля 23 января получил 2 года и 8 месяцев колонии.
По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Сайд-Мухамаду Джумаеву
за драку с омоновцами, кадры которой разлетелись по интернету).