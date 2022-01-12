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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220112/prigovor-1767501379.html
Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко
Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2022
Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко
Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:51
2022-01-12T14:51
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
брестская область
александр лукашенко
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры. По информации ведомства, 35-летний мужчина на своей странице в соцсети распространил "клеветнические сведения и публичное оскорбление в отношении главы государства, соединенные с обвинением в тяжком преступлении".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко
14:51 12.01.2022
 
Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко

Белорусский суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за клевету на Лукашенко

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры.
По информации ведомства, 35-летний мужчина на своей странице в соцсети распространил "клеветнические сведения и публичное оскорбление в отношении главы государства, соединенные с обвинением в тяжком преступлении".
"Суд Ивановского района (Брестской области – ред.) постановил обвинительный приговор. На основании ст.188, ч.2 ст.367, ч.2 ст.368 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь Д. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияБрестская областьАлександр Лукашенко
 
 
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