Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко
Белорусский суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за клевету на Лукашенко
Молоток судьи
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры.
По информации ведомства, 35-летний мужчина на своей странице в соцсети распространил "клеветнические сведения и публичное оскорбление в отношении главы государства, соединенные с обвинением в тяжком преступлении".
"Суд Ивановского района (Брестской области – ред.) постановил обвинительный приговор. На основании ст.188, ч.2 ст.367, ч.2 ст.368 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь Д. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
6 января, 11:28В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко