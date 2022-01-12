https://ria.ru/20220112/prigovor-1767501379.html

Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко

Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2022

Житель Брестской области получил три года колонии за клевету на Лукашенко

Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:51

2022-01-12T14:51

2022-01-12T14:51

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

брестская область

александр лукашенко

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, обвиненного в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщили в среду в пресс-службе генпрокуратуры. По информации ведомства, 35-летний мужчина на своей странице в соцсети распространил "клеветнические сведения и публичное оскорбление в отношении главы государства, соединенные с обвинением в тяжком преступлении".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766718454.html

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в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко