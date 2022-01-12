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США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства, заявил Грушко
США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства, заявил Грушко
США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:23
2022-01-12T19:23
2022-01-12T19:31
сша
в мире
александр грушко
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах. Это суша, воздушное пространство, морские пространства, теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий", - сказал Грушко журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия
19:23 12.01.2022 (обновлено: 19:31 12.01.2022)
США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах